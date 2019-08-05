Вавриш заявив, що той, хто пропонував хабар за Кличка, уже шкодує

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Понеділок, 5 серпня 2019, 14:34
Олександра Некращук, biz.nv.ua

Джерело: інтерв'ю "НВ Бізнес"

Друг голови Офісу президента Андрій Вавриш заявляє, що ті, хто вступився за столичного голову Віталія Кличка, жалкують про те, що пропонували "хабар" керівнику Офісу президента Андрію Богдану.

Пряма мова: "Із внутрішніх джерел я знаю, що факт провокації такого хабара був. І ті, хто спробували це зробити, жалкують про це.

Для мене абсолютний шок, що це взагалі сталося. Це величезна дурість і я був шокований, коли ця інформація підтвердилася.

Напевно, не шкодують тоді, коли хабарі беруть і все тихо відбуваються, як у нас було останні п'ять років. А зараз хтось від грошей відмовився".

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Історія питання:

  • Голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявляв, що робота зі схемами бюджету Києва приносить близько $40 млн на рік – і що йому нібито пропонували половину цієї суми за те, щоб не позбавляти Віталія Кличка повноважень голови КМДА.
  • Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням відкрити кримінальне провадження за цим фактом і перевірити твердження Богдана.
  • Раніше Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або гендиректору компанії "SAGA Development" Андрію Вавришу, або гендиректору холдингу "!+1 Media" Олександру Ткаченку..

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Теми: Кличко Київ Богдан


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