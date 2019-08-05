Вавриш заявив, що той, хто пропонував хабар за Кличка, уже шкодує

Джерело: інтерв'ю "НВ Бізнес"

Друг голови Офісу президента Андрій Вавриш заявляє, що ті, хто вступився за столичного голову Віталія Кличка, жалкують про те, що пропонували "хабар" керівнику Офісу президента Андрію Богдану.

Пряма мова: "Із внутрішніх джерел я знаю, що факт провокації такого хабара був. І ті, хто спробували це зробити, жалкують про це.

Для мене абсолютний шок, що це взагалі сталося. Це величезна дурість і я був шокований, коли ця інформація підтвердилася.

Напевно, не шкодують тоді, коли хабарі беруть і все тихо відбуваються, як у нас було останні п'ять років. А зараз хтось від грошей відмовився".

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