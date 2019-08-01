Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.

"Звернувся в НАБУ, аби відкрили провадження за заявою голови ОП Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в моїх інтересах", – написав Кличко у Twitter.

"Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити всі деталі", – заявив столичний мер.

"Сподіваюся, пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, сказав журналістам правду", – додав Кличко.

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