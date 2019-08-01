Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана
Міський голова Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.
"Звернувся в НАБУ, аби відкрили провадження за заявою голови ОП Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в моїх інтересах", – написав Кличко у Twitter.
"Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити всі деталі", – заявив столичний мер.
"Сподіваюся, пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, сказав журналістам правду", – додав Кличко.
Читайте також Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка
Нагадаємо:
- Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
- За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
- Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку..
- Богдан стверджував, що Кличко не контролює Київраду й домовляється у ній зі "смотрящими", а також що представник одного зі "смотрящих" просив не чіпати голову КМДА, а натомість пропонував поділити бюджет у 40 млн доларів.
- Ткаченко заявляє, що бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а Вадим Столар і Максим Микитась, причетні до забудов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua