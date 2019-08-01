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Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана

Четвер, 1 серпня 2019, 09:33
Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.

"Звернувся в НАБУ, аби відкрили провадження за заявою голови ОП Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в моїх інтересах", – написав Кличко у Twitter.

"Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити всі деталі", – заявив столичний мер.

"Сподіваюся, пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, сказав журналістам правду", – додав Кличко.

Кличко також поцікавився у Facebook, "чи отримала посадова особа неправомірну вигоду" після пропозиції хабара у 20 мільйонів доларів.

"Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", – заявив мер Києва.

Він додав, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі.

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Нагадаємо:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
  • За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку..
  • Богдан стверджував, що Кличко не контролює Київраду й домовляється у ній зі "смотрящими", а також що представник одного зі "смотрящих" просив не чіпати  голову КМДА, а натомість пропонував поділити бюджет у 40 млн доларів.
  • Ткаченко заявляє, що бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а Вадим Столар і Максим Микитась, причетні до забудов.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоБогданОфіс президентаНАБУКиїв
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