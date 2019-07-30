Богдан каже, що до нього приходили з пропозицією "пиляти" гроші Києва

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Вівторок, 30 липня 2019, 12:33

Джерело: брифінг голови ОП Андрія Богдана

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" Києва і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.

Пряма мова: "Декілька днів тому до мене приходив один із адвокатів, який представився адвокатом одного зі "смотрящих" Києва, який заважає пану Кличку ефективно управляти містом, і висловив таку пропозицію, що робота з місцевим бюджетом КМР і КМДА дозволяє їм отримати 40 млн доларів в рік.

Він попросив не чіпати голову КМДА і запропонував цей бюджет розділити навпіл.

На жаль, оскільки я не був готовий до такої зустрічі, мені не вдалося зафіксувати такі дані".

Деталі: Богдан заявив, що звернеться до правоохоронців через ряд фактів, які опублікували журналісти. Зокрема, за словами Богдана, щодо будівництва Подольсько-Вескресенського мосту за 6 млрд грн, який виграла фірма-прокладка, яка перераховує кошти основному підряднику "Кузні на Рибальському", тендеру на будівництво Шулявського мосту, який виграла фірма друга Кличка забудовнику Максиму Микитасю, а також щодо скляного мосту.

Що було раніше: За словами Богдана, у приватній розмові мер Києва Віталій Кличко підтвердив йому, що не контролює Київраду. 

Богдан додав, що Кличко зізнався йому у тому, що у Києві є 2-3 "смотрящих", які мають певні групи депутатів. Для того, щоб отримати більшість у КМР Кличко нібито вимушений знаходити зі "смотрящими" компроміси.

Доповнюється…

Історія питання

  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку. 
  • 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
  • 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Богдан Офіс президента Кличко Київ бюджет


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