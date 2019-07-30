Богдан каже, що до нього приходили з пропозицією "пиляти" гроші Києва

Джерело: брифінг голови ОП Андрія Богдана

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" Києва і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.

Пряма мова: "Декілька днів тому до мене приходив один із адвокатів, який представився адвокатом одного зі "смотрящих" Києва, який заважає пану Кличку ефективно управляти містом, і висловив таку пропозицію, що робота з місцевим бюджетом КМР і КМДА дозволяє їм отримати 40 млн доларів в рік.

Він попросив не чіпати голову КМДА і запропонував цей бюджет розділити навпіл.

На жаль, оскільки я не був готовий до такої зустрічі, мені не вдалося зафіксувати такі дані".

Деталі: Богдан заявив, що звернеться до правоохоронців через ряд фактів, які опублікували журналісти. Зокрема, за словами Богдана, щодо будівництва Подольсько-Вескресенського мосту за 6 млрд грн, який виграла фірма-прокладка, яка перераховує кошти основному підряднику "Кузні на Рибальському", тендеру на будівництво Шулявського мосту, який виграла фірма друга Кличка забудовнику Максиму Микитасю, а також щодо скляного мосту.

Що було раніше: За словами Богдана, у приватній розмові мер Києва Віталій Кличко підтвердив йому, що не контролює Київраду.

Богдан додав, що Кличко зізнався йому у тому, що у Києві є 2-3 "смотрящих", які мають певні групи депутатів. Для того, щоб отримати більшість у КМР Кличко нібито вимушений знаходити зі "смотрящими" компроміси.

Доповнюється…

Історія питання:

Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.

5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

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