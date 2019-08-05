Радник Зеленського: За кожним реєстром є кримінальний смотрящий

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Понеділок, 5 серпня 2019, 15:33

Радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров заявляє, що у кожного державного реєстру є свій смотрящий від криміналу.

Про це він розповів в інтерв'ю Ліга.net.

"За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань. Чому багато хто не міг нічого зробити? Тому що, якщо ти хочеш щось змінити в реєстрі, тобі потрібно їхати до смотрящого, домовлятися з ним, він дає в Мін'юст або ще кудись завдання, щоб тобі дозволили працювати з цим реєстром", - заявив Федоров.

За його словами, від смотрящих позбудуться після зміни влади.

"Як тільки зміниться уряд, ми їх звідти точно вичистимо", - розповів радник президента.

Він додав, що зараз команда Зеленського готує міжнародний аудит всіх держреєстрів.

"У нас постійно йдуть технічні зустрічі. Ми розуміємо, що у нас не все так солодко. Тому ми хочемо зробити міжнародний аудит всіх реєстрів, щоб зрозуміти, де що знаходиться, скільки їх, в чиїй власності перебувають, під яким столом вони прибиті цвяхами", - повідомив Федоров.

За його словами, вже є попередні домовленості з організаціями, які будували подібні реєстри в Естонії і Литві і є донорські гроші.

Нагадаємо:  

  • 11 липня Федоров запропонував запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.
  • Запровадження цифрової ідентифікації разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID надасть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".
  • 12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".
  • На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".
  • 28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.
  • 30 липня Зеленський видав указ про е-послуги. Він передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в держреєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні держпослуги.

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Теми: Зеленський кримінал


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