ЦВК перерахувала голоси і оголосила переможця на окрузі № 50

Центральна виборча комісія оголосила результати в одномандатному виборчому окрузі № 50, що в Покровську Донецької області. За підрахунками ЦВК переміг представник політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Руслан Требушкін.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

"На підставі протоколу ОВК про підсумки голосування в окрузі № 50 Комісія встановила результати, згідно з якими обраним народним депутатом України стає Требушкіна Р.В.", - оголосив Центрвиборчком.

У ЦВК повідомили, що Комісія прийняла постанову "Про факти порушення виборчих прав в окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019" і направила звернення до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові порушень.

Нагадаємо:

ЦВК здійснила повторний перерахунок голосів і встановила результати виборів в одномандатному окрузі №50.

24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.

Боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.

За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат.

До того на округ №50 поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.

Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.

Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.

26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів, а 30 липня ЦВК прийняла оригінали протоколів 199 окружних виборчих комісій.