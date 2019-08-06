ЦВК перерахувала голоси і оголосила переможця на окрузі № 50

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Вівторок, 6 серпня 2019, 01:45

Центральна виборча комісія оголосила результати в одномандатному виборчому окрузі № 50, що в Покровську Донецької області. За підрахунками ЦВК переміг представник політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Руслан Требушкін.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

"На підставі протоколу ОВК про підсумки голосування в окрузі № 50 Комісія встановила результати, згідно з якими обраним народним депутатом України стає Требушкіна Р.В.", - оголосив Центрвиборчком.

У ЦВК повідомили, що Комісія прийняла постанову "Про факти порушення виборчих прав в окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019" і направила звернення до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові порушень.

Нагадаємо:

  • ЦВК здійснила повторний перерахунок голосів і встановила результати виборів в одномандатному окрузі №50.
  • 24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.
  • Боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.
  • За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат. 
  • До того на округ №50 поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.
  • Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.
  • Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.
  • 26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів, а 30 липня ЦВК прийняла оригінали протоколів 199 окружних виборчих комісій.

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Теми: ЦВК


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