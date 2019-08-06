ЦВК перерахувала голоси і оголосила переможця на окрузі №50
Вівторок, 6 серпня 2019, 01:45
Центральна виборча комісія оголосила результати в одномандатному виборчому окрузі №50, що в Покровську Донецької області, після перерахунку перемагає все ж представник "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін.
Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.
"На підставі протоколу ОВК про підсумки голосування в окрузі №50 комісія встановила результати, згідно з якими обраним народним депутатом України стає Требушкіна Р.В.", - оголосив Центрвиборчком.
При цьому комісія прийняла постанову "Про факти порушення виборчих прав в окрузі №50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019".
ЦВК направила звернення до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові порушень.
Нагадаємо:
- ЦВК здійснила повторний перерахунок голосів і встановила результати виборів в одномандатному окрузі №50.
- 24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.
- Боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.
- За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат.
- До того на округ №50 поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.
- Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.
- Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.
- 26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів, а 30 липня ЦВК прийняла оригінали протоколів 199 окружних виборчих комісій.
- Центральна виборча комісія визнала бездіяльною окружну виборчу комісіюна 50-му окрузі в Донецькій області.
- Центрвиборчком мав встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів (дедлайн - 5 серпня).