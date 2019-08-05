ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе №50

Центральная избирательная комиссия осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Члены ЦИК пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков, доставленные вместе с другой избирательной документацией в Киев.

"Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО №50 за исполнением судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на выполнение решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы ", - говорится в сообщении.

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