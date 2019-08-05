ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе №50

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Понедельник, 5 августа 2019, 02:31

Центральная избирательная комиссия осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Члены ЦИК пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков, доставленные вместе с другой избирательной документацией в Киев.

"Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО №50 за исполнением судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на выполнение решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы ", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

  • 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
  • Борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым. 
  • По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат. 
  • До этого на округ №50 полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
  • Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
  • Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.
  • 26 июля ЦИК обработала 100% протоколов, а 30 июля ЦИК приняла оригиналы протоколов 199 окружных избирательных комиссий.
  • Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию на 50-м округе в Донецкой области.
  • Центризбирком должен был установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).

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