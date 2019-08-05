Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе №50

Понедельник, 5 августа 2019, 02:31
ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе №50

Центральная избирательная комиссия осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Члены ЦИК пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков, доставленные вместе с другой избирательной документацией в Киев.

"Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО №50 за исполнением судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на выполнение решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы ", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

  • 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
  • Борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым. 
  • По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат. 
  • До этого на округ №50 полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
  • Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
  • Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.
  • 26 июля ЦИК обработала 100% протоколов, а 30 июля ЦИК приняла оригиналы протоколов 199 окружных избирательных комиссий.
  • Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию на 50-м округе в Донецкой области.
  • Центризбирком должен был установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: