ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе №50
Центральная избирательная комиссия осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Члены ЦИК пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков, доставленные вместе с другой избирательной документацией в Киев.
"Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО №50 за исполнением судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на выполнение решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы ", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
- 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
- Борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым.
- По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат.
- До этого на округ №50 полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
- Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
- Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.
- 26 июля ЦИК обработала 100% протоколов, а 30 июля ЦИК приняла оригиналы протоколов 199 окружных избирательных комиссий.
- Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию на 50-м округе в Донецкой области.
- Центризбирком должен был установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).
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