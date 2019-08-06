"Слуга народу" створить "офіс навчання і розвитку" депутатів

Джерело: Facebook партії "Слуга народу".

У партії "Слуга народу" заявили, що створюють партійний офіс для розвитку депутатів, де кожні три місяці вони проходитимуть навчання.

Пряма мова: "Ми створюємо партійний офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів. Він буде діяти на постійній основі в форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових занять, які будуть проводитись не рідше, ніж раз на три місяці.

Освітні програми будуть доступні не тільки для народних депутатів, а й для регіональних представників, майбутніх кандидатів на місцеві вибори".

Деталі: План роботи офісу навчання і розвитку депутатів у політсили пообіцяли представити на партійному форумі, який відбудеться у вересні-жовтні.

Що було раніше: 4 серпня У Трускавці на Львівщині завершилося тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від "Слуги народу".

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