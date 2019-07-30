Труба каже, що Порошенко заперечує реальність: Провадження є, їх 11

21848 переглядів
Вівторок, 30 липня 2019, 16:36

Джерело: Роман Труба у Telegram

Директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає.

Пряма мова: "В останньому інтерв’ю (інтерв’ю УП, оприлюднене 30 липня – УП) Петро Олексійович протирічить сам собі, обравши дивну тактику інформаційного захисту. Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів".

"Говорить, що Директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету – разом з народним депутатом, прес-секретарем та охороною – з вимогою провести допит тут і зараз.

Каже про "дивні і дурні запитання слідчих", та стверджує, що проваджень в ДБР не існує.

Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає.

Чорне не стане білим, навіть якщо про це впевнено заявляти".

Деталі: Труба також попросив надати слідчому ДБР усі матеріали, які допоможуть слідству.

Що було раніше: П’ятий президент Петро Порошенко в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що проти нього не порушено жодної кримінальної справи і "не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон". Також він стверджував, що не отримував викликів на допит.

Раніше у ДБР пояснювали, що вони взагалі не відкривають справи проти когось, тому йдеться про провадження, де фігурує Петро Порошенко.

Також Порошенко вважає, що Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Історія питання:

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня  близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Труба ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко назвав умову, за якої піде у "жорстку опозицію" 30 липня 2019, 12:12
Порошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані Портнову 30 липня 2019, 11:40
Порошенко вважає, що його партія могла б бути другою, якби не інші 30 липня 2019, 10:22
Усі новини
Головні новини
Адвокат Сущенка припустив можливість обміну 
Обвинувачення Павловського у справі Гандзюк передали до суду
Суддів Окружного адмінсуду викликали в ГПУ для допиту і вручення підозр
Кличко звернувся до Зеленського: Хіба це рівень глави Офісу президента?
Усі новини
Лайфхаки

Як полюбити понеділки: 5 дієвих порад

Медицина

Чи можна людям, які живуть з ВІЛ, робити щеплення

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам