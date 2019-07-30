Труба каже, що Порошенко заперечує реальність: Провадження є, їх 11

Джерело: Роман Труба у Telegram

Директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає.

Пряма мова: "В останньому інтерв’ю (інтерв’ю УП, оприлюднене 30 липня – УП) Петро Олексійович протирічить сам собі, обравши дивну тактику інформаційного захисту. Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів".

"Говорить, що Директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету – разом з народним депутатом, прес-секретарем та охороною – з вимогою провести допит тут і зараз.

Каже про "дивні і дурні запитання слідчих", та стверджує, що проваджень в ДБР не існує.

Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає.

Чорне не стане білим, навіть якщо про це впевнено заявляти".

Деталі: Труба також попросив надати слідчому ДБР усі матеріали, які допоможуть слідству.

Що було раніше: П’ятий президент Петро Порошенко в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що проти нього не порушено жодної кримінальної справи і "не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон". Також він стверджував, що не отримував викликів на допит.

Раніше у ДБР пояснювали, що вони взагалі не відкривають справи проти когось, тому йдеться про провадження, де фігурує Петро Порошенко.

Також Порошенко вважає, що Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

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