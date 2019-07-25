Порошенко все-таки приїхав у ДБР

Джерело: "Українська правда"

П'ятий президент Петро Порошенко приїхав у Державне бюро розслідувань, де 25 липня мав відбутись його допит.

Пряма мова: "Незважаючи на те, що ні я, ні мої представники жодного разу не отримували жодного документу по запрошенню, ми спілкуємось виключно з телеграм-каналом пана Портнова (Андрій Портнов – екс-заступник голови Адміністрації Віктора Януковича – УП), який у нас є "представником" ДБР, незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч і реагувати на ті інсенуації, які запускає і пан Портнов, і окремі представники ДБР, і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його поплічників з Російської Федерації для того, щоб дискредитувати України. У них це точно не получиться".

Порошенко біля ДБР фото: 24 канал

Деталі: Порошенко приїхав у той момент, коли речниця ДБР Анжеліка Іванова давала брифінг. На ґанку відомства вона саме розповідала, що колишній глава держави не прийшов на допит, і тепер його чекають на 8 серпня.

Підійшовши до входу у ДБР, Порошенко зупинився і зробив заяву. Після цього він увійшов у будівлю.

Пізніше прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила журналістам, що допит Порошенка розпочався, попри те, що раніше його адвокати просили перенести слідчу дію на 2-3 тижні.

За її словами, слідчі були готові проводити допит, він триватиме не менше години.

Що було раніше: Близько 15 години голова ДБР Романа Труби повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.

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