Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Що сталось

Близько 14-ої години 24-го липня джерела УП повідомили, що п'ятий президент Петро Порошенко з'явився у ДБР.

Допит колишнього глави держави був запланований на наступний день – 25 липня. Однак він вирішив поспілкуватися зі слідчими на день раніше.

У прес-службі ДБР спочатку офіційно лише підтвердили, що екс-президент перебуває у їхньому приміщенні. Але у відомстві не пояснили, що саме там робить Порошенко, чому його туди пустили, та чи попереджав він про свій намір.

Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко не виходив на зв'язок.

Пізніше речниця ДБР Анжеліка Іванова відповіла, що мету президента з'ясовували:

"Він прийшов не на допит. Для чого – цю інформацію ми зараз з'ясовуємо. Допит призначений на завтра, на 25 липня".

П'ятий президент України Петро Порошенко фото: українська правда

Що сказали у Порошенка

За півтори години очолювана Петром Порошенко партія "Європейська солідарність" повідомила, що він прибув до ДБР, "з готовністю відповісти на всі запитання слідчих, однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування". Нагадаємо, що слідчі чекали екс-президента наступного дня.

Крім того у "ЄС" заявили, пославшись нібито на підтвердження ДБР, що жодних проваджень щодо Порошенка не існує:

"У ході розмови в ДБР адвокатом Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин".

У політсилі екс-президента також запевнили, що "ніяких слідчих дій щодо Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано".

Що сказали у ДБР

Майже одночасно з "ЄС" свою заяву оприлюднив директор ДБР Роман Труба.

Він підтвердив, що Порошенко прийшов у відомство і попросив провести допит на день раніше, ніж заплановано. Порошенко звернувся особисто до очільника ДБР і пояснив своє прохання довгостроковою відпусткою.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба фото: Ельдар сарахман, уп

Однак директор Бюро не став переносити слідчі дії:

"Я поважаю своїх слідчих – їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас більше 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати…

Я поважаю час свідків: ми з розумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так само з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит".

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Окрім моральної складової Труба апелював і до закону, мовляв, Порошенку не обов'язково було приходити до нього:

"Адвокати мали можливість зв'язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту".

У прес-службі ДБР "Українській правді" розповіли, що екс-президент прийшов абсолютно неочікувано, без будь-якого попередження або домовленості про зустріч.

Відомство не перенесло допит і все ще чекає Порошенка у четвер у якості свідка:

"Ми, на жаль, не можемо робити слідчі дії тут і зараз, незаплановані. Є наш порядок роботи, певні заплановані слідчі дії, є слідчий, який проводить допит у цьому провадженні… Ми все ж таки лишаємо в силі, тому що ніхто не скасовував повістку про виклик".

За твердженням Держбюро, заява "ЄС" про те, що на 25 липня жодних слідчих дій із Порошенком не заплановано, не відповідає дійсності.

Також відомство прокоментувало твердження політсили про те, що нібито не розслідують жодних справ стосовно Порошенка:

"У нас немає кримінальних проваджень проти когось, в принципі такого поняття немає. У нас є кримінальні провадження за фактом можливих протиправних дій або за іншими фактами.

Тому так, у нас немає кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. У нас є кримінальні провадження, де фігурує Петро Порошенко, у нас є кримінальні провадження за фактом можливих протиправних дій, в тому числі, його, але не проти. Такого немає в КПК".

"Громадському" у прес-службі ДБР уточнили, що Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях, хоча підозри йому поки не вручали.

Чому Порошенка викликали на допит

Порошенка чекають як свідка у кримінальному провадженні про можливе ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Вперше Порошенка викликали на допит на ранок 17 липня. Однак його адвокат пояснював, що екс-президент не піде у ДБР до виборів через "істотну зайнятість". Крім того, у Порошенка стверджували, що повістку він не отримував.

Після виборів екс-президента знову викликали на допит – вже на 25 липня.

Завод "Кузня на Рибальському" раніше носив назву "Ленінська Кузня" і був створений у 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко.

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Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу експортувати військові товари. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.

Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка попередньо домовилась про покупку "Кузні". ЗМІ повідомляли, що завод коштував Тігіпку близько 300 млн доларів. Нещодавно ця цифра підтвердилась, однак стало відомо, що фірма Тігіпка спершу заплатила Порошенку та його соратнику Ігорю Кононенку лише тридцяту частину.

Журналісти "Наших грошей" припускали, що військове виробництво "Кузні" вирішили "згорнути" заради забудови Рибальського півострова. А продаж заводу оформили нібито для того, щоб захистити Порошенка від критики суспільства.

За інформацією розслідувачів Bihus.info, напередодні продажу заводу з його управління вивели нерухомість, загальна площа якої складає близько 6000 квадратних метрів.

Справу стосовно "Кузні на Рибальському" відкрили після заяви Андрія Портнова, екс-заступника глави Адміністрації Віктора Януковича. У травні він звернувся до ДБР через нібито легалізацію Порошенком 300 мільйонів доларів. За версією Портнова, екс-президент розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

У яких ще справах ДБР фігурує Порошенко

Після перемоги Зеленського Андрій Портнов повернувся в Україну і пообіцяв посадити Порошенка, анонсувавши "десятки заяв про злочин". Протягом кількох місяців Держбюро почало кілька розслідувань стосовно Порошенка. Більшу частину проваджень, про які повідомляло ДБР, були відкриті за скаргами Портнова.

Колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича – Андрій Портнов

Уже наступного дня після повернення Портнов подав до ДБР заяву про скоєння Порошенком державної зради. Президент, на думку Портнова, зрадив країну, відправивши моряків з порту Одеси до Маріуполя, коли Росія взяла українців у полон.

ДБР почало розслідування, але 17 липня Портнов повідомив, що Генпрокуратура закрила справу. У відомстві на прохання УП не підтвердили і не спростовували цю інформацію.

Ввечері 24 липня, у той самий день, коли Порошенко без попередження прийшов "на допит", Портнов повідомив, що ГПУ поновила розслідування. Водночас у ДБР стверджують, що досі не отримали офіційної інформації ані про зупинення справи, ані про її поновлення:

"Ми бачимо цю інформацію лише в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, але нам треба документ. Слідчі звернулись до прокуратури".

Пізніше Портнов розповів про ще одну справу ДБР за його скаргою. Він стверджує, що Порошенко у складі організованої злочинної групи нібито заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала колишньому члену "Партії регіонів" Володимиру Макеєнку.

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У червні Бюро також почало розслідувати справу стосовно Порошенка та спікера Ради Андрія Парубія щодо коаліції депутатських фракцій. Портнов заявив, що чиновники сфальсифікували документи про формування коаліції і незаконно призначили Кабмін.

У липні ДБР почало розслідувати вивезення до Молдови судді Миколи Чауса, у якому нібито було задіяне екс-керівництво України.

У Порошенка заявили про політичні переслідування з боку Портнова, а голову ДБР Романа Трубу назвали "інструментом в руках поплічника Віктора Януковича". Адвокат екс-президента поскаржився на "завідомо неправдиві повідомлення" Портнова і запевнив, що поліція буде їх розслідувати.

Соня Лукашова