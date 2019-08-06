Через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав

2262 перегляди
Вівторок, 6 серпня 2019, 14:18

У Росії правоохоронці ініціювали перевірку з подальшим позбавленням батьківських прав подружньої пари, яка прийшла на акцію протесту 27 липня з однорічним сином. 

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Москви.

Зазначається, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину "третій особі", і через це хлопчик нібито зазнав фізичної та моральної шкоди.

"Таким чином, чоловік і жінка, експлуатуючи дитини, зловжили своїми батьківськими правами на шкоду інтересам сина", - заявили у відомстві.

За даними прокуратури, батько дитини не може голосувати на виборах у Москві, оскільки має там лише тимчасову реєстрацію. 

Повідомляється, що зазначені порушення послужили підставою для направлення прокурором в порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ до суду заяви про позбавлення батьківських прав подружжя по відношенню до малолітньої дитини.

Відомство також повідомило про перевірку за фактами участі неповнолітніх в неузгоджених публічних заходах у Москві 27 липня і 3 серпня.

Нагадаємо:

  • Чергова акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня
  • Було затримано більше тисячі людей.
  • 27 липня у Москві відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія мітинги прокуратура діти


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Волкер пропонує Суркову поговорити про Донбас – росЗМІ 6 серпня 2019, 13:43
Коломойський хотів найняти телеведучим пропагандиста Соловйова – росЗМІ 6 серпня 2019, 12:55
На Донбасі загинули 4 військових – Міноброни 6 серпня 2019, 12:55
Усі новини
Головні новини
"Колаборанти і зрадники": Коломойський жорстко пройшовся по Бойку і Медведчуку
Секретар РНБО: Обстріл, що забрав життя 4 військових, не залишиться без уваги
Коломойський назвав фаворитів на крісло прем'єра
На Донбасі загинули 4 військових – Міноброни
Усі новини
Історії успіху

Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію

Лайфхаки

Як мотивувати себе займатися спортом

історія

Як виглядали люди, які жили за тисячі років до нас