Через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав
У Росії правоохоронці ініціювали перевірку з подальшим позбавленням батьківських прав подружньої пари, яка прийшла на акцію протесту 27 липня з однорічним сином.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Москви.
Зазначається, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину "третій особі", і через це хлопчик нібито зазнав фізичної та моральної шкоди.
"Таким чином, чоловік і жінка, експлуатуючи дитини, зловжили своїми батьківськими правами на шкоду інтересам сина", - заявили у відомстві.
За даними прокуратури, батько дитини не може голосувати на виборах у Москві, оскільки має там лише тимчасову реєстрацію.
Повідомляється, що зазначені порушення послужили підставою для направлення прокурором в порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ до суду заяви про позбавлення батьківських прав подружжя по відношенню до малолітньої дитини.
Відомство також повідомило про перевірку за фактами участі неповнолітніх в неузгоджених публічних заходах у Москві 27 липня і 3 серпня.
Нагадаємо:
- Чергова акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня.
- Було затримано більше тисячі людей.
- 27 липня у Москві відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
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