Через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав

У Росії правоохоронці ініціювали перевірку з подальшим позбавленням батьківських прав подружньої пари, яка прийшла на акцію протесту 27 липня з однорічним сином.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Москви.

Зазначається, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину "третій особі", і через це хлопчик нібито зазнав фізичної та моральної шкоди.

"Таким чином, чоловік і жінка, експлуатуючи дитини, зловжили своїми батьківськими правами на шкоду інтересам сина", - заявили у відомстві.

За даними прокуратури, батько дитини не може голосувати на виборах у Москві, оскільки має там лише тимчасову реєстрацію.

Повідомляється, що зазначені порушення послужили підставою для направлення прокурором в порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ до суду заяви про позбавлення батьківських прав подружжя по відношенню до малолітньої дитини.

Відомство також повідомило про перевірку за фактами участі неповнолітніх в неузгоджених публічних заходах у Москві 27 липня і 3 серпня.

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