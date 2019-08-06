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Через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав

Вівторок, 6 серпня 2019, 14:18

У Росії правоохоронці ініціювали перевірку з подальшим позбавленням батьківських прав подружньої пари, яка прийшла на акцію протесту 27 липня з однорічним сином. 

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Москви.

Зазначається, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину "третій особі", і через це хлопчик нібито зазнав фізичної та моральної шкоди.

"Таким чином, чоловік і жінка, експлуатуючи дитини, зловжили своїми батьківськими правами на шкоду інтересам сина", - заявили у відомстві.

За даними прокуратури, батько дитини не може голосувати на виборах у Москві, оскільки має там лише тимчасову реєстрацію. 

Повідомляється, що зазначені порушення послужили підставою для направлення прокурором в порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ до суду заяви про позбавлення батьківських прав подружжя по відношенню до малолітньої дитини.

Відомство також повідомило про перевірку за фактами участі неповнолітніх в неузгоджених публічних заходах у Москві 27 липня і 3 серпня.

Нагадаємо:

  • Чергова акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня
  • Було затримано більше тисячі людей.
  • 27 липня у Москві відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

Українська правда

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Теми: Росіямітингипрокуратурадіти
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