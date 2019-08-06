Коломойський: На Донбасі – "громадянський конфлікт", його джерело – Росія

Бізнесмен Ігор Коломойський, якого вважають політичним спонсором Володимира Зеленського, вважає конфлікт на Донбасі громадянським, але його джерелом – Росію.

Так він пояснив "пом'якшення" своєї риторики про війну в інтерв'ю російському РБК:

"Я і зараз називаю (це) громадянським конфліктом. Але це наша внутрішня справа, і він переріс у гарячу форму лише завдяки Російській Федерації.

Вона є одним із основних спонсорів і джерелом цього громадянського конфлікту. Якби не було Росії і вона прибралася геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом на радість усім максимум за два тижні".

На думку Коломойського, мінські угоди не працюють, "бо там є пункт про зміну Конституції України".

"Цього не буде. Порошенко не сильно це проштовхував – навіть якби проштовхував, у нього б не вийшло, і він це розумів. І Зеленському не вдасться", – заявив олігарх.

"Україна – єдина неподільна унітарна держава. Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений із мінськими угодами, і його щороку продовжують", – сказав він.

"Потрібно прибрати зміну Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх, кого треба, через 30 днів зібрали манатки – і валіть до себе", – заявив Коломойський.

На його думку, мінські угоди – "єдиний документ, за яким варто рухатися", але треба провести їх "апдейт", бо за 5 років усі втомилися від обмежень.

"По обидва боки є ті, хто до цього звик, більше того, там є і бізнес. І вугілля з Донбасу йде спочатку в Росію, а потім до нас на Україну. І сталь там виплавляє товариш Курченко (бізнесмен-утікач із оточення Віктора Януковича – ред.) по півмільйона тонн на місяць і продає її під вашими сертифікатами", – сказав Коломойський.

За припущенням олігарха, Сергію Курченку на окупованій території "віддали всі великі підприємства, якими він може займатися і заробляти гроші", – він управляє Алчевським меткомбінатом і Єнакіївським меткомбінатом, а сталь вивозить до Росії.