Ситник про справу проти себе: Знову щось наснилось Луценку

Джерело: Артем Ситник у коментарі журналістам після засідання суду

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сумнівається в неупередженості судді, який розглядає справу про нібито отримання ним корупційного подарунку.

Пряма мова: "Були оголошені протоколи (в засіданні суду – УП), згідно з цими протоколами, я нібито не оплатив проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень. Тобто десь ці міфічні суми пропали, мабуть, все-таки знову щось наснилось нашому генеральному прокурору".

"Головуючий у справі проходив у справі про одержання хабара. Головуючий у цій справі виносив вирок, за який прокурор вимагав кошти у громадянки рівненської області. В подальшому з фігурантів цієї справи про хабар головуючий випав, залишився тільки прокурор, але хабар вимагався і надавася саме за винесення рішення цим головуючим".

"В частині своєї позиції я нічого не боюсь, тому що я знаю, що ніяких правопорушень я не скоював. З іншого боку, є явна упередженість судді... тому є побоювання, що на цього суддю буде здійснюватися тиск тими особами, які складали цей протокол".

"В протоколі (про адміністративне порушення – УП) написано, що я отримав нібито подарунок у вигляді оплати свого проживання. Я своє проживання оплатив. Є свідки, які це підтвердять, вони будуть запрошені. Тому в частині юридичної складової в мене побоювань ніяких немає, але юридична складова і генеральний прокурор – це зовсім різні речі в нашій державі, на жаль".

"На сьогоднішній день, якщо цитувати суть протоколу, то подарунок заключається від пана Надейка (Миколи Надейка, який нібито оплатив відпочинок Ситника – УП) в тому, що він нібито оплатив за мене проживання в сумі 10 тисяч гривень по одному протоколу і 15 тисяч по другому протоколу.

Насправді, я дійсно просив вийняти це житло, в подальшому з ним розрахувався. На сьогоднішній день матеріальних претензій з боку Надейка до мене не поступало. Чому були такі показання, я не знаю, що з цим паном робили в Генеральній прокуратурі".

"Ми бачили, який це був вкид у ЗМІ, починались якісь космічні суми… Досить дивно було все це читать. Але зараз всі ці цифри, всі ці ілюзії генерального прокурора розчинились, залишились 25 тисяч, які я як раз відшкодовував за своє проживання".

Деталі: Захист Ситника під час засідання 6 серпня заявив відвід судді Олексію Рижемо, однак той відхилив відвід. Клопотання захисту про виклик свідків суд задовольнив. Ситник не розповів журналістам, про яких саме свідків йдеться.

Також директор НАБУ подав до Вищої ради правосуддя заяву про конфлікт інтересів.

Ситник стверджує, що під час складання одного з протоколів про нібито його адміністративне порушення прокуратура навіть не взяла в нього пояснення.

6 серпня у суді оголосили перерву. Справу, в якій об’єднали два адмінпротоколи, розглядає Сарненський суд Рівненської області, Ситник брав участь у засіданні шляхом відеоконференції з Солом’янського райсуду Києва.

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