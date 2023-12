Волкер прокоментував вбивство 4 українських військових на Донбасі

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засудив вбивство чотирьох українських військових на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

"Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до вбивства чотирьох українських військових силами, які підтримує Росія, – особливо в той час, коли новий президент України робить жести до миру", – заявив Волкер.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.