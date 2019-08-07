Волкер прокоментував вбивство 4 українських військових на Донбасі
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засудив вбивство чотирьох українських військових на Донбасі.
Про це він написав у Twitter.
"Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до вбивства чотирьох українських військових силами, які підтримує Росія, – особливо в той час, коли новий президент України робить жести до миру", – заявив Волкер.
Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 серпня 2019 р.
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