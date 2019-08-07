Волкер прокоментував вбивство 4 українських військових на Донбасі

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Середа, 7 серпня 2019, 01:07

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засудив вбивство чотирьох українських військових на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

"Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до вбивства чотирьох українських військових силами, які підтримує Росія, – особливо в той час, коли новий президент України робить жести до миру", – заявив Волкер.

Нагадуємо:

  • 6 серпня денному зведенні Міноборони йшлося, що о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.
  • За даними секретаря РНБО Олександра Данилюка, в момент обстрілу бійці 36-ї бригади морської піхоти облаштовували позиції взводно-опорного пункту.
  • Президент України Володимир Зеденський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин
  • Вперше Зеленський заговорив про зустріч "нормандської четвірки" у зверненні до Путіна 8 липня, після того як російський пропагандистський канал "Россия 24" спільно з українським телеканалом NewsOne анонсували телеміст "Треба поговорити".

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Теми: Донбас бойові дії Мінські угоди


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