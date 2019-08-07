На прохання звільнити Богдана Зеленський відповів: Уже звільнив

У відповідь на петицію до президента звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента Володимир Зеленський відповів, що уже зробив це.

Відповідь президента на електронну петицію №22/053772-еп від 23 травня:

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади глави Адміністрації президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.

Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що указом президента України від 25 червня 2019 року №434 А.Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента України".

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський ігнорує вимогу частини суспільства прибрати юриста Ігоря Коломойського Андрія Богдана з керівної посади при президенті.

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