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На прохання звільнити Богдана Зеленський відповів: Уже звільнив

Середа, 7 серпня 2019, 12:35
На прохання звільнити Богдана Зеленський відповів: Уже звільнив

У відповідь на петицію до президента звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента Володимир Зеленський відповів, що уже зробив це.

Відповідь президента на електронну петицію №22/053772-еп від 23 травня:

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади глави Адміністрації президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.

Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що указом президента України від 25 червня 2019 року №434 А.Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента України".

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський ігнорує вимогу частини суспільства прибрати юриста Ігоря Коломойського Андрія Богдана з керівної посади при президенті.

Передісторія:

  • Через після інавгурації, 20 червня, Володимир Зеленський переформатував Адміністрацію президента в Офіс президента.
  • Андрій Богдан, який був головою АП, став керівником ОП.
  • Богдан заявляв, що під закон про люстрацію він потрапив "абсолютно несправедливо".
  • 1 серпня джерело в Офісі президента поширило серед журналістів інформацію, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення "за власним бажанням з моменту бажання".
  • Президент Володимир Зеленський після цього заявив, що такі заяви на звільнення підготували всі люди з його команди.

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданЗеленськийОфіс президентаАдміністрація президента
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