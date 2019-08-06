Коломойський: Богдан – один із моїх головних юристів
Джерело: інтерв'ю Ігоря Коломойського РБК
Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що знає главу Офісу президента Андрія Богдана близько 15 років, і що останні п'ять років він був одним з його головних юристів.
Пряма мова: "Я його знаю вже років 15, року з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже щільно років п'ять останніх. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги".
"Він один з моїх головних юристів останні п'ять років. Разів зо три на тиждень бачилися. Аж до його призначення главою адміністрації. Зараз у нього вже часу, напевно, немає".
Деталі: За словами Коломойського, Богдан надавав юридичні послуги особисто йому, а не групі "Приват".
Історія питання:
- Андрій Богдан був юристом олігарха Ігоря Коломойського і радником Володимира Зеленського під час передвиборної кампанії.
- У другий день свого президентства, 21 травня, Зеленський призначив Богдана головою Адміністрації президента.
- Після цього Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
- Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
- Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
- Водночас, у Мін'юсті підтверджують, що новий глава АП був люстрований.
- 20 червня президент Володимир Зеленський своїм указом розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.
- 25 червня Зеленський звільнив Богдана з посади глави Адміністрації президента і призначив керівником Офісу президента України.
- Раніше Богдан заявляв, що колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторові Януковичу Андрій Портнов – його багаторічний друг, а 80% сьогоднішнього політикуму – його колишні клієнти.
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Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"