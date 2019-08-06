Коломойський: Богдан – один із моїх головних юристів

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Вівторок, 6 серпня 2019, 14:35

Джерело: інтерв'ю Ігоря Коломойського РБК 

Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що знає главу Офісу президента Андрія Богдана близько 15 років, і що останні п'ять років він був одним з його головних юристів.

Пряма мова: "Я його знаю вже років 15, року з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже щільно років п'ять останніх. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги".

"Він один з моїх головних юристів останні п'ять років. Разів зо три на тиждень бачилися. Аж до його призначення главою адміністрації. Зараз у нього вже часу, напевно, немає".

Деталі: За словами Коломойського, Богдан надавав юридичні послуги особисто йому, а не групі "Приват".

Історія питання:

  • Андрій Богдан був юристом олігарха Ігоря Коломойського і радником Володимира Зеленського під час передвиборної кампанії.
  • У другий день свого президентства, 21 травня, Зеленський призначив Богдана головою Адміністрації президента.
  • Після цього Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
  • Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
  • Водночас, у Мін'юсті підтверджують, що новий глава АП був люстрований.
  • 20 червня президент Володимир Зеленський своїм указом розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.
  • 25 червня Зеленський звільнив Богдана з посади глави Адміністрації президента і призначив керівником Офісу президента України.
  • Раніше Богдан заявляв, що колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторові Януковичу Андрій Портнов – його багаторічний друг, а 80% сьогоднішнього політикуму – його колишні клієнти.

Читайте також: Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

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Теми: Коломойський Богдан


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