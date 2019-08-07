У Кремлі розповіли свою версію розмови Зеленського з Путіним

Джерело: сайт президента Росії

Президенти України і Росії під час телефонної розмови 7 серпня говорили про важливість неухильного дотримання "хлібного перемир'я" і про розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.

Повідомлення прес-служби Володимира Путіна: "Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення".

"Підтверджена також виняткова важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання ДНР і ЛНР особливого статусу. У цьому контексті наголошено на необхідності конструктивного діалогу між сторонами, в тому числі в рамках мінської Контактної групи".

Деталі: Сторони також домовилися про активізацію роботи з повернення утримуваних осіб та обговорили перспективи взаємодії у "нормандському форматі".

Розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Чому це важливо: Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що подзвонив Путіну після смерті 4 українських військових на Донбасі і попросив президента РФ вплинути на бойовиків, щоб вони припинили вбивати українців. Повідомлення на сайті Кремля традиційно відрізняється від заяви Зеленського. У ньому, як і в усіх попередніх подібних публікаціях, цитують Путіна про те, що нібито українські військові обстрілюють населені пункти на Донбасі і про те, що так званим "ДНР" і "ЛНР" необхідно надати особливий статус.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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