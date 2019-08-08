Екс-президент Киргизстану похвалився, що сам стріляв у спецназ під час штурму – РосЗМІ
Джерело: "ТАСС", "Радіо Азаттик"
Екс-президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв стріляв по бійцям спецназу під час штурму його резиденції в селі Кой-Таш.
Деталі: 8 серпня Атамбаєв розповів журналістам, що "намагався не влучати" в бійців спецназу, а у його прихильників зброї не було. Він також заявив про готовність сприяти звільненню полонених бійців спецпідрозділу "Альфа".
Крім того, екс-президент повідомив про плани вивести своїх прихильників на мітинг в Бішкеку.
Що було раніше: Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.
Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.
Силовики залишили Кой-Таш близько 3:30 ночі в четвер, 8 серпня. Затримати екс-президента не вдалося.
Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.
8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану.
Передісторія:
- Атамбаєв керував Киргизстаном з 2011 по 2017 рік і став першим президентом, який добровільно залишив посаду після першого терміну.
- 27 червня 2019 року парламент Киргизстану проголосував за позбавлення Атамбаєва недоторканності і статусу екс-президента, що дозволило залучити його до кримінальної відповідальності.
- Атамбаєва підозрюють у корупції під час реконструкції ТЕЦ Бішкека і незаконному звільненні "злодія в законі" Азіза Батукаєва. Крім того, за даними журналістів, екс-президент приховав у декларації свої земельні ділянки.
- Атамбаєв вважає, що піддається політичному переслідуванню, а всі звинувачення на свою адресу називає "нісенітницею".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua