Екс-президент Киргизстану похвалився, що сам стріляв у спецназ під час штурму – РосЗМІ

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Четвер, 8 серпня 2019, 12:49

Джерело: "ТАСС", "Радіо Азаттик"

Екс-президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв стріляв по бійцям спецназу під час штурму його резиденції в селі Кой-Таш.

Деталі: 8 серпня Атамбаєв розповів журналістам, що "намагався не влучати" в бійців спецназу, а у його прихильників зброї не було. Він також заявив про готовність сприяти звільненню полонених бійців спецпідрозділу "Альфа".

Крім того, екс-президент повідомив про плани вивести своїх прихильників на мітинг в Бішкеку.

Що було раніше: Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

Силовики залишили Кой-Таш близько 3:30 ночі в четвер, 8 серпня. Затримати екс-президента не вдалося.

Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.

8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану. 

Передісторія: 

  • Атамбаєв керував Киргизстаном з 2011 по 2017 рік і став першим президентом, який добровільно залишив посаду після першого терміну. 
  • 27 червня 2019 року парламент Киргизстану проголосував за позбавлення Атамбаєва недоторканності і статусу екс-президента, що дозволило залучити його до кримінальної відповідальності. 
  • Атамбаєва підозрюють у корупції під час реконструкції ТЕЦ Бішкека і незаконному звільненні "злодія в законі" Азіза Батукаєва. Крім того, за даними журналістів, екс-президент приховав у декларації свої земельні ділянки. 
  • Атамбаєв вважає, що піддається політичному переслідуванню, а всі звинувачення на свою адресу називає "нісенітницею".

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Теми: Кириленко


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