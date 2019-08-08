Кримські окупанти продовжили "арешт" важко хворому Бекірову
Джерело: прокуратура Автономної Республіки Крим в Telegram
Окупаційний "Верховний суд Криму" продовжив строк утримання під вартою важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року.
Деталі: Відповідне рішення "суд" ухвалив у четвер, 8 серпня.
В українській прокуратурі звернули увагу, що сторону обвинувачення в цьому процесі представляла "прокурор" Діляра Аметова, яку прокуратура АРК підозрює в державній зраді.
"Її участь в незаконному переслідуванні Едема Бекірова додаткове тому підтвердження", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова, захисники Бекірова надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи (щодо стану здоров’я, наявності житла на території Криму), однак тримання під вартою "вперто продовжують".
За її словами, тяжкохворому політв’язню не забезпечують відповідний медичний догляд і до нього не допускають незалежних лікарів.
Представниця з прав людини розповіла, що вже 15 серпня цей же "Верховний суд Республіки Крим" вирішуватиме, який місцевий суд має розглядати кримінальну справу по суті – "Красноперекопський районний суд Республіки Крим" чи "Центральний районний суд м. Сімферополя".
Пряма мова: "Етапування до Красноперекопська Едем Бекіров у своєму стані здоров’я (І група інвалідності, критичний рівень цукру в крові, гіпертонія, запалення підшлункової, нестерпний біль у спині, трофічна виразка на лівій нозі) може не витримати. Він уже заявив про оголошення голодування, якщо рішення про його переміщення до ізолятора тимчасового тримання Красноперекопська буде прийняте".
Передісторія:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста стабільно важкий. У кримського татарина 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт політв'язню до 12 серпня 2019 року.
- 11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити Бекирова в лікарню.
- Незважаючи на це, російські тюремники не стали його госпіталізувати.
- Human Rights Watch закликала окупаційну владу в анексованому Криму надати Бекірова негайну і адекватну медичну допомогу.
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