У Росії хочуть створити спеціальні місця для мітингів

У Раді федерації Росії планують посилити законодавство про мітинги, зокрема, створити перелік місць, де можна проводити мітинги, протести за їх межами - заборонять.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Відзначається, що сенатори і члени діючої при палаті тимчасової комісії із захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи РФ заявили, що готують законопроект, в якому "конкретизують вимоги до місць проведення політичних акцій".

За словами члена Ради Федерації Людмили Бикової, якщо закон буде ухвалений, то в кожному місті буде встановлено конкретне місце для мітингів, за межами якого протестувати буде заборонено.

Глава комісії Андрій Клімов підтвердив виданню, що готується закон "щодо точної фіксації місць, де можна проводити заходи політичного характеру - і де ні за яких обставин їх не можна проводити".

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