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У Росії хочуть створити спеціальні місця для мітингів

П'ятниця, 9 серпня 2019, 11:19

У Раді федерації Росії планують посилити законодавство про мітинги, зокрема, створити перелік місць, де можна проводити мітинги, протести за їх межами - заборонять.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Відзначається, що сенатори і члени діючої при палаті тимчасової комісії із захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи РФ заявили, що готують законопроект, в якому "конкретизують вимоги до місць проведення політичних акцій".

За словами члена Ради Федерації Людмили Бикової, якщо закон буде ухвалений, то в кожному місті буде встановлено конкретне місце для мітингів, за межами якого протестувати буде заборонено.

Глава комісії Андрій Клімов підтвердив виданню, що готується закон "щодо точної фіксації місць, де можна проводити заходи політичного характеру - і де ні за яких обставин їх не можна проводити".

Нагадаємо:

  • Чергова акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня
  • Було затримано більше тисячі людей.
  • 27 липня у Москві відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіямітинги
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