Безсмертний: Після смертей у Павлополі треба було призупинити "Мінськ"

Джерело: Роман Безспертний в ефірі програми "PRIME: Борисов" на ATR.

Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний вважає, що Україна після загибелі військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі в "нормандському форматі".

Пряма мова: "З моєї точки зору, після подій у Павлополі перше, що треба було сказати: Україна припиняє роботу в Мінському процесі до моменту, доки не буде зібрано "нормандський формат".

Якщо на Росію не тиснути, вона діятиме агресивно і ще більш агресивно. В Росії зовнішня політика реалізується через принцип "примушення до миру силою".

Це треба усвідомлювати і готуватися до того, що проти нас будуть діяти силою в будь-яких умовах: за столом переговорів, на лінії розмежування, в дипломатичному протоколі, у міжнародних організаціях, у двосторонніх діалогах і так далі. Завжди буде застосовуватися механізм сили".

Про можливість зустрічі Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Ангели Меркель та Емануеля Макрона: "З моєї точки зору, зустріч у "нормандському форматі" лідерів держав малоймовірна до виборів у Росії осінніх".

Оце накручування, оця жорстка позиція – це вироблення певного креативного плану російським політичним керівництвом. Вони хочуть витримати настрій електорату для того, щоб зберегти вплив "Єдиної Росії" і Путіна як політика в Росії. Іншого варіанту внутрішньої політики і продовження зовнішньої для Путіна не існує".

На думку Безсмертного, "які б цифри і дати не називалися – це завжди перетвориться на певну дуель", бо тактика РФ – дурити і "перетискати".

"З Росією треба бути не просто обережними, а іноді більшість речей просто не робити. Бо буде, як 6-го числа: говорили про одне – потім Росія видала зовсім інший прес-реліз", – додав він.

Застереження від Безсмертного: "В інформаційному плані у світі співвідношення України й Росії – один до ста приблизно. Тому світ почув 7-го числа те, що потрібно було Путіну і Росії, а не те, що хотіла показати Україна".

"І мені просто жаль у цій ситуації українського президента, який хоче зробити краще – а насправді на весь світ протрансльовано, що Україна в черговий раз нібито обстрілювала мирне населення. Кли керівництво робить якісь кроки, треба думати по цю складову", – зазначив він.

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