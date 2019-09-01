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Гончарук покатався будівлею Кабміну на самокаті

Неділя, 1 вересня 2019, 14:32
Гончарук покатався будівлею Кабміну на самокаті
скріншот відео

Джерело: відеозвернення Гончарука до 1 вересня, Facebook прем'єра

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

Пряма мова: Привіт, друзі. Сьогодні 1 вересня, День знань. Завтра ви підете до школи… А я піду на роботу в Кабінет міністрів України, де я працюю прем'єр-міністром.

Колись хтось із вас також буде прем'єр-міністром. Але на той момент Україна вже буде сильною модерновою державою, з якою рахуватимуться в світі. Тоді уряд працюватиме в сучасній, інноваційній будівлі, яку ви обов'язково побачите. Як це виглядає сьогодні, я хочу вам показати.

Деталі: За словами Гончарука, у будівлі Кабміну величезна кількість поверхів, де розташовані десятки кабінетів, в яких працюють тисячі людей.

"А коридори тут такі довгі, що часом можна користуватися самокатом", - сказав він і проїхався на електросамокаті коридором і заїхав до зали засідань уряду.

Пряма мова: В цьому приміщенні працює український уряд. Міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб країна була успішною, нам потрібні розумні, освічені, вільні громадяни. Ви! Тому вчіться дуже добре, а ми в уряді зробимо все для того, щоб створити вам для цього всі необхідні умови.

Що було раніше: У четвер, 29 серпня, депутати Верховної Ради 9 скликання склали присягу. Того ж дня було затверджено склад Кабінету міністрів.

Українська правда

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Теми: ГончарукКабінет міністрівосвіта
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