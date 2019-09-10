Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло

Джерело: Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у програмі "Нині вже" на hromadske

Держава пообіцяла купити квартири звільненим політв’язням: Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.

Деталі: Денісова повідомила, що наразі спільно з офісом президента ведеться робота щодо придбання квартир в Києві чотирьом кримським політв’язням. Усі вони згодні лишитись в Києві разом з родинами.

Від конкретних термінів уповноважена утрималась, проте сказала, що це відбудеться найближчим часом.

Коментуючи наступний етап обміну ув'язненими, Денісова додала, що перемовини ведуться.

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