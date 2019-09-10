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Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло

Вівторок, 10 вересня 2019, 02:00

Джерело: Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у програмі "Нині вже" на hromadske

Держава пообіцяла купити квартири звільненим політв’язням: Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.

Деталі: Денісова повідомила, що наразі спільно з офісом президента ведеться робота щодо придбання квартир в Києві чотирьом кримським політв’язням. Усі вони згодні лишитись в Києві разом з родинами. 

Від конкретних термінів уповноважена утрималась, проте сказала, що це відбудеться найближчим часом. 

Коментуючи наступний етап обміну ув'язненими, Денісова додала, що перемовини ведуться.

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Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • Після обміну президент України Володимир Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. За повідомленням ОПУ, сторони підкреслили, що "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніСенцовОфіс президентазаручникиБалух
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