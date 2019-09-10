Четырем освобожденным политзаключенным обещают купить жилье
Вторник, 10 сентября 2019, 02:00
Источник: Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в программе "Нині вже" на hromadske
Государство обещает купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.
Детали: Денисова сообщила, что сейчас совместно с офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве четырем крымским политзаключенным. Все они согласны остаться в Киеве вместе с семьями.
От конкретных сроков уполномоченная воздержалась, однако сказала, что это произойдет в ближайшее время.
Комментируя следующий этап обмена заключенными, Денисова добавила, что переговоры ведутся.
Читайте также:
Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля
Напомним:
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
- После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".