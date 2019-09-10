Четырем освобожденным политзаключенным обещают купить жилье

Источник: Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в программе "Нині вже" на hromadske

Государство обещает купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

Детали: Денисова сообщила, что сейчас совместно с офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве четырем крымским политзаключенным. Все они согласны остаться в Киеве вместе с семьями.

От конкретных сроков уполномоченная воздержалась, однако сказала, что это произойдет в ближайшее время.

Комментируя следующий этап обмена заключенными, Денисова добавила, что переговоры ведутся.

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Напомним: