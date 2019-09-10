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Росія утримує ще 86 кримських політичних в’язнів

Вівторок, 10 вересня 2019, 02:53

Джерело: Кримська правозахисна група

Станом на сьоме вересня в окупованому Росією Криму за політичними або релігійними мотивами незаконно позбавлені волі 86 осіб.

Деталі: За повідомленням правозахисників, із 86 осіб, незаконно позбавлених волі у рамках політичного вмотивованого та/або релігійного переслідування, 34 - отримали вироки.  Деяких етапували в колонії Криму та РФ. Інші наразі перебувають в ізоляторах. 

Серед ув’язнених дев’ять груп затриманих у "справі кримських мусульман" ( справа Хізб ут-Тахрір). Також один ув’язнений проходить у "справі групи Сенцова", двоє переслідуються за участь в "Майдані", 11 -  у "справі українських диверсантів".

Раніше уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України.

У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців. 

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Нагадаємо:

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб

Теми: полоненіполітв'язніКримРосія
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