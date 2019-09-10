Росія утримує ще 86 кримських політичних в’язнів

Джерело: Кримська правозахисна група

Станом на сьоме вересня в окупованому Росією Криму за політичними або релігійними мотивами незаконно позбавлені волі 86 осіб.

Деталі: За повідомленням правозахисників, із 86 осіб, незаконно позбавлених волі у рамках політичного вмотивованого та/або релігійного переслідування, 34 - отримали вироки. Деяких етапували в колонії Криму та РФ. Інші наразі перебувають в ізоляторах.

Серед ув’язнених дев’ять груп затриманих у "справі кримських мусульман" ( справа Хізб ут-Тахрір). Також один ув’язнений проходить у "справі групи Сенцова", двоє переслідуються за участь в "Майдані", 11 - у "справі українських диверсантів".

Раніше уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України.

У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.

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