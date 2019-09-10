Россия удерживает еще 86 крымских политических заключенных
Источник: Крымская правозащитная группа
По состоянию на седьмое сентября в оккупированном Россией Крыму по политическим или религиозным мотивам незаконно лишены свободы 86 человек.
Детали: По сообщению правозащитников, с 86 человек, незаконно лишенных свободы в рамках политического мотивированного и / или религиозного преследования, 34 - получили приговоры. Некоторых этапировали в колонии Крыма и РФ. Другие сейчас находятся в изоляторах.
Среди заключенных девять групп задержанных по "делу крымских мусульман" (дело Хизб ут-Тахрир). Также один заключенный проходит по "делу группы Сенцова", двое преследуются за участие в "Майдане", одиннадцать - по "делу украинских диверсантов".
Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.
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Напомним,
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.