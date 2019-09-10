Россия удерживает еще 86 крымских политических заключенных

Источник: Крымская правозащитная группа

По состоянию на седьмое сентября в оккупированном Россией Крыму по политическим или религиозным мотивам незаконно лишены свободы 86 человек.

Детали: По сообщению правозащитников, с 86 человек, незаконно лишенных свободы в рамках политического мотивированного и / или религиозного преследования, 34 - получили приговоры. Некоторых этапировали в колонии Крыма и РФ. Другие сейчас находятся в изоляторах.

Среди заключенных девять групп задержанных по "делу крымских мусульман" (дело Хизб ут-Тахрир). Также один заключенный проходит по "делу группы Сенцова", двое преследуются за участие в "Майдане", одиннадцать - по "делу украинских диверсантов".

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.

В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.

Читайте также:

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Напомним,