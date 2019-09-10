Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия удерживает еще 86 крымских политических заключенных

Вторник, 10 сентября 2019, 02:53

Источник: Крымская правозащитная группа

По состоянию на седьмое сентября в оккупированном Россией Крыму по политическим или религиозным мотивам незаконно лишены свободы 86 человек.

Детали: По сообщению правозащитников, с 86 человек, незаконно лишенных свободы в рамках политического мотивированного и / или религиозного преследования, 34 - получили приговоры. Некоторых этапировали в колонии Крыма и РФ. Другие сейчас находятся в изоляторах.

Среди заключенных девять групп задержанных по "делу крымских мусульман" (дело Хизб ут-Тахрир). Также один заключенный проходит по "делу группы Сенцова", двое преследуются за участие в "Майдане", одиннадцать - по  "делу украинских диверсантов".

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.

В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев

Читайте также: 

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Напомним,

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Темы: пленныеполитзаключенныеКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
пленные
В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян
"Вас всех надо изнасиловать, чтобы нарожали русских", – говорили вертухаи. Светлана Ворова ("Азов") про 11 месяцев плена
Последние новости
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
Все новости...
Реклама: