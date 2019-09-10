Россия удерживает еще 86 крымских политических заключенных

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Вторник, 10 сентября 2019, 02:53

Источник: Крымская правозащитная группа

По состоянию на седьмое сентября в оккупированном Россией Крыму по политическим или религиозным мотивам незаконно лишены свободы 86 человек.

Детали: По сообщению правозащитников, с 86 человек, незаконно лишенных свободы в рамках политического мотивированного и / или религиозного преследования, 34 - получили приговоры. Некоторых этапировали в колонии Крыма и РФ. Другие сейчас находятся в изоляторах.

Среди заключенных девять групп задержанных по "делу крымских мусульман" (дело Хизб ут-Тахрир). Также один заключенный проходит по "делу группы Сенцова", двое преследуются за участие в "Майдане", одиннадцать - по  "делу украинских диверсантов".

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.

В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев

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Напомним,

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

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Темы: пленные политзаключенные Крым Росcия


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