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Денісова вважає, що ще один обмін з Росією може бути до кінця року

Вівторок, 10 вересня 2019, 09:54

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що є перспективи ще одного обміну утримуваними особами між Україною та Росією до кінця року.

Джерело: інтерв’ю Людмили Денісової в ефірі "Сніданку з 1+1"

Пряма мова: "Перспективи обміну є, я вважаю, що цього року обмін відбудеться".

"Ми не зупиняємось, ми проводимо особисті перемовини, президент і керівник робочої групи, саме пан Єрмак, проводять перемовини для того, щоб повернути всіх. Зараз наших, ті які ідентифіковані, 113, з них 89 кримських татар". 

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Передісторія:

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
  • 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України. 
  • У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців. 

Теми: політв'язніРосія
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