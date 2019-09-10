Денісова вважає, що ще один обмін з Росією може бути до кінця року

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що є перспективи ще одного обміну утримуваними особами між Україною та Росією до кінця року.

Джерело: інтерв’ю Людмили Денісової в ефірі "Сніданку з 1+1"

Пряма мова: "Перспективи обміну є, я вважаю, що цього року обмін відбудеться".

"Ми не зупиняємось, ми проводимо особисті перемовини, президент і керівник робочої групи, саме пан Єрмак, проводять перемовини для того, щоб повернути всіх. Зараз наших, ті які ідентифіковані, 113, з них 89 кримських татар".

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