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Денисова считает, что еще один обмен с Россией может быть до конца года

Вторник, 10 сентября 2019, 09:54

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.

Источник: интервью Людмилы Денисовой в эфире "Сніданку з 1+1"

Прямая речь: "Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет".

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших те которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар".

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Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев

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Темы: политзаключенныеРосcия
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