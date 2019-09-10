Денисова считает, что еще один обмен с Россией может быть до конца года

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.

Источник: интервью Людмилы Денисовой в эфире "Сніданку з 1+1"

Прямая речь: "Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет".

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших те которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар".

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