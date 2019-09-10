Денисова считает, что еще один обмен с Россией может быть до конца года
Источник: интервью Людмилы Денисовой в эфире "Сніданку з 1+1"
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.
Прямая речь: "Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет".
"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших те которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар".
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Предыстория:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
- 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
- В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.
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