Комітет ВР рекомендував в цілому ухвалити законопроект про реформу прокуратури

Комітет Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити президентський законопроект №1032 про реформу органів прокуратури, за основу та в цілому.

Джерело: рішення комітету ВР, "Укрінформ"

Дослівно голова комітету Денис Монастирський: "Хто голосує за те, щоб законопроект № 1032 рекомендувати Верховній раді ухвалити за основу та в цілому з пропозиціями комітету. 17 "за". Рішення прийнято".

Деталі: У проекті закону № 1032, який вніс президент Володимир Зеленський, пропонується перейменувати Генпрокуратуру в "Офіс генерального прокурора".



Регіональні прокуратури мають стати обласними, місцеві – окружними, військові прокуратури ліквідовуються. Але передбачено можливість створення спеціалізованих прокуратур.



Оптимізується штат прокуратури з 15 тисяч осіб до 10 тисяч.



Всі прокурори, які бажають залишитися в системі прокуратури, мають пройти атестацію, яку здійснять спеціальні кадрові комісії. Для Офісу генпрокурора та обласних прокуратур їх створить сам генпрокурор.

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували у 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

Зеленський пропонує зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року та фактично звільнити чинних членів КДКП. На цей час розгляд дисциплінарних справ перекладається на кадрові комісії.

Такі комісії будуть діяти в Офісі генпрокурора та обласних прокуратурах.



Кадрові комісії забезпечуватимуть і добір нових прокурорів на вакантні посади. Склад кадрових комісій та порядок їхньої роботи також визначить Генпрокурор.



Крім того, генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора та адміністративних посадовців без жодних погоджень з Радою прокурорів, як це передбачено зараз.



Також законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити паперову тяганину.

Історія питання:

29 серпня попередній генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про звільнення.

Того ж дня нова Верховна Рада звільнила Луценка та призначила генпрокурором заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку.

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