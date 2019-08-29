Джерело: трансляція інтерв’ю Юрія Луценка у прямому ефірі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про звільнення з посади на ім’я президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Заява президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу від генерального прокурора Луценка.

Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням на підставі пункту 1 частини 1 статті 42 закону України "Про прокуратуру".

Деталі: За законом про прокуратуру генпрокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради. Зокрема, у ч.1 ст. 42 закону йдеться про припинення повноважень за власним бажанням.

скрін заяви луценка

Що було раніше: 28 серпня голова "Слуги народу" Дмитро Разумков на засіданні підготовчої групи нардепів повідомив, що Луценко написав заяву про звільнення. "Українська правда" зверталася по коментар до прес-служби генпрокурора, однак інформацію УП ані підтвердили, ані спростували.

29 серпня відбудеться перше засідання ВР 9 скликання, де нардепи планують звільнити Луценка і призначити на посаду генпрокурора Руслана Рябошапку.

Луценка призначили на посаду генпрокурора у травні 2016 року. Він кум 5-го президента Петра Порошенка. У Луценка немає юридичної освіти, задля його призначення довелося ініціювати зміни до законодавства.

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