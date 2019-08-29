Луценко написав заяву про звільнення
Джерело: трансляція інтерв’ю Юрія Луценка у прямому ефірі.
Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про звільнення з посади на ім’я президента Володимира Зеленського.
Пряма мова: "Заява президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу від генерального прокурора Луценка.
Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням на підставі пункту 1 частини 1 статті 42 закону України "Про прокуратуру".
Деталі: За законом про прокуратуру генпрокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради. Зокрема, у ч.1 ст. 42 закону йдеться про припинення повноважень за власним бажанням.
Що було раніше: 28 серпня голова "Слуги народу" Дмитро Разумков на засіданні підготовчої групи нардепів повідомив, що Луценко написав заяву про звільнення. "Українська правда" зверталася по коментар до прес-служби генпрокурора, однак інформацію УП ані підтвердили, ані спростували.
29 серпня відбудеться перше засідання ВР 9 скликання, де нардепи планують звільнити Луценка і призначити на посаду генпрокурора Руслана Рябошапку.
Луценка призначили на посаду генпрокурора у травні 2016 року. Він кум 5-го президента Петра Порошенка. У Луценка немає юридичної освіти, задля його призначення довелося ініціювати зміни до законодавства.
Передісторія:
- Після перемоги Зеленського на виборах, у його команді заявляли, що генпрокурор Юрій Луценко має залишити свій пост.
- Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
- Генпрокурор говорив, що піде у відставку після парламентських виборів.
- 23 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.
- Сам Рябошапка заявив, що, у разі призначення його генпрокурором, не буде відчувати дискомфорту від того, що доведеться робити на цій посаді.
- Рябошапка заявляв, що позитивно ставиться до ініціативи голови держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.