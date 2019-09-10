Сенцов про Росію: Єдиний спосіб боротьби з брехнею – говорити правду

Звільнений із російської в'язниці кримський режисер Олег Сенцов подякував тим, хто сприяв звільненню політв'язнів, і попередив, що не буде багато давати інтерв'ю.

Джерело: слова Сенцова на спільній із Кольченком прес-конференції.

Олег Сенцов: "Ми дуже вдячні, що ви нас підтримували й допомогли врятувати. Ті люди, які ще залишилися там, наші полонені, полонені на Донбасі – я дуже сподіваюся, що їх теж зможуть витягнути. Я теж зроблю все, що в моїх силах.

Крім наших полонених, там є росіяни, які теж борються за себе, за свою вільну Росію і нашу Україну – наші справжні брати. Там самі знаєте, що відбувається, – і, зокрема, останні арешти, ці швидкі суди, і Костя Котов... Я б хотів, щоб ми їх не розділяли. Це теж в'язні Кремля".

Сенцов також заявив: "Всі ці 5 років я був спокійний, я був упевнений, що все буде добре".

Сенцов звернувся до журналістів: "Велика подяка всім українським ЗМІ за вашу роботу і вашу боротьбу.

Наш конфлікт із Росією – він багато в чому інформаційний. І проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його там підтримують. Ця імперія будується на брехні, а єдиний спосіб боротьби з брехнею – це говорити правду".

Він також попередив: "Я не дуже люблю подібні заходи, якісь гламури, тусовки, бомонд – це для мене чуже, і всі шоу, інтерв'ю, передачі мені не дуже цікаві.

Користуючись нагодою, я оптом так би мовити приношу свої майбутні вибачення за відмови від участі в масових заходах. Я не хочу виходити в тираж і бути весільним генералом.

Я не збираюся ні від кого ховатися і закриватися. У мене є офіційна сторінка у Фейсбуку, через яку я готовий транслювати свої якісь думки і дії. Я буду брати участь, звісно, у якихось інтерв'ю і, може, навіть передачах – але це буде вирішуватися в індивідуальному порядку особисто мною. Для мене це більш прийнятний формат.

Вибачте ті, кому мені доведеться відмовити. Це буде переважна більшість. Я дуже сподіваюся, що на мене не будуть ображатися і вважати, що я не вдячний, – сприймуть із повагою і розумінням мою позицію і ми не посваримося з вами".

Олександр Кольченко також подякував тим, хто докладав зусиль для звільнення українців.

На запитання, що він відчуває, Кольченко відповів: "Радість, полегшення".

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