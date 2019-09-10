Освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов поблагодарил тех, кто способствовал освобождению политзаключенных, и предупредил, что не будет много давать интервью.

Источник: слова Сенцова на совместной с Кольченко пресс-конференции.

Олег Сенцов: "Мы очень благодарны, что вы нас поддерживали и помогли спасти. Те люди, которые еще остались там, наши пленные, пленные на Донбассе – я очень надеюсь, что их тоже смогут вытащить. Я тоже сделаю все, что в моих силах

Кроме наших пленных, там есть россияне, которые тоже борются за себя, за свою свободную Россию и нашу Украину – наши настоящие братья. Там сами знаете, что происходит – и, в частности, последние аресты, эти быстрые суды, и Костя Котов… Я бы хотел, чтобы мы их не разделяли. Это тоже узники Кремля"

Сенцов также заявил: "Все эти 5 лет я был спокоен, я был уверен, что все будет хорошо".

Дополняется…