Сенцов: Я был уверен, что все будет хорошо

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Вторник, 10 сентября 2019, 12:20

Освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов поблагодарил тех, кто способствовал освобождению политзаключенных, и предупредил, что не будет много давать интервью.

Источник: слова Сенцова на совместной с Кольченко пресс-конференции.  

Олег Сенцов: "Мы очень благодарны, что вы нас поддерживали и помогли спасти. Те люди, которые еще остались там, наши пленные, пленные на Донбассе – я очень надеюсь, что их тоже смогут вытащить. Я тоже сделаю все, что в моих силах

Кроме наших пленных, там есть россияне, которые тоже борются за себя, за свою свободную Россию и нашу Украину – наши настоящие братья. Там сами знаете, что происходит – и, в частности, последние аресты, эти быстрые суды, и Костя Котов… Я бы хотел, чтобы мы их не разделяли. Это тоже узники Кремля"

Сенцов также заявил: "Все эти 5 лет я был спокоен, я был уверен, что все будет хорошо".

Дополняется…

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Темы: Сенцов политзаключенные


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