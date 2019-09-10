Освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов поблагодарил тех, кто способствовал освобождению политзаключенных, и предупредил, что не будет много давать интервью.

Источник: слова Сенцова на совместной с Кольченко пресс-конференции.

Олег Сенцов: "Мы очень благодарны, что вы нас поддерживали и помогли спасти. Те люди, которые еще остались там, наши пленные, пленные на Донбассе – я очень надеюсь, что их тоже смогут вытащить. Я тоже сделаю все, что в моих силах

Кроме наших пленных, там есть россияне, которые тоже борются за себя, за свою свободную Россию и нашу Украину – наши настоящие братья. Там сами знаете, что происходит, – и, в частности, последние аресты, эти быстрые суды, и Костя Котов… Я бы хотел, чтобы мы их не разделяли. Это тоже узники Кремля".

Сенцов также заявил: "Все эти 5 лет я был спокоен, я был уверен, что все будет хорошо".

Сенцов обратился к журналистам: "Большая благодарность всем украинским СМИ за вашу работу и вашу борьбу.

Наш конфликт с Россией – он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его там поддерживают. Эта империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью – это говорить правду".

Он также предупредил: "Я не очень люблю подобные мероприятия, какие-то гламуры, тусовки, бомонды – это для меня чуждо, и все шоу, интервью, передачи мне не очень интересны.

Пользуясь случаем, я оптом как бы приношу свои будущие извинения за отказы от участия в массовых мероприятий. Я не хочу выходить в тираж и быть свадебным генералом

Я не собираюсь ни от кого прятаться и закрываться. У меня есть официальная страница в Фейсбуке, через которую я готов транслировать свои какие-то мысли и действия. Я буду участвовать, конечно, в каких-то интервью и, может, даже передачах – но это будет решаться в индивидуальном порядке лично мною. Для меня это более приемлемый формат .

Простите те, кому мне придется отказать. Это будет подавляющее большинство. Я очень надеюсь, что на меня не будут обижаться и считать, что я не благодарен, – примут с уважением и пониманием мою позицию и мы не рассоримся с вами".

Александра Кольченко также поблагодарил тех, кто прилагал усилия для освобождения украинцев.

На вопрос, что он чувствует, Кольченко ответил: "Радость, облегчение".

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