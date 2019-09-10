Росія не хоче миру, я в це не вірю – Сенцов

Звільнений з російської тюрми українець Олег Сенцов вважає, що з Росією слід домовлятися, але не вірить, що вона прагне миру.

Джерело: Прес-конференція Олега Сенцова і Олександра Кольченка

Пряма мова Сенцова: "Зараз з приходом нової влади у Росії є шанс відносини (з Україною – ред.) перезавантажити. Президент Зеленський також робить кроки на зустріч. Я бачу, що він щиро хоче цей конфлікт вирішити без втрати інтересів. І це правильно. Сто років переговорів кращі ніж один день війни.

Стосовно того, чи хоче Росія миру – скільки б вовк не вбирався в овечу шкуру, зуби у нього постійно на місці, не переживайте. Не вірте в це. Я не вірю".

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Передісторія: 7 вересня відбувся великий обмін утримуваними особами – Росія відпустила й передала Києву 35 українців, одночасно Україна видала РФ 35 осіб.

В Україну в рамках звільнення прибули 24 військовополонених моряки та 11 політв'язнів, включаючи Олега Сенцова. Кримського режисера зустрічала донька Аліна.

Сенцов провів у російській неволі загалом понад 5 років.

Українська влада надала звільненим із Росії Олегу Сенцову та Олександру Кольченку тимчасове житло, але планує подбати і про постійне житло.