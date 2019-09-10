Россия не хочет мира, я в это не верю – Сенцов

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Вторник, 10 сентября 2019, 12:42

Источник: Пресс-конференция Олега Сенцова и Александра Кольченко

Освобожденый из российской тюрьмы украинец Олег Сенцов считает, что с Россией следует договариваться, но не верит, что она хочет мира.

Прямая речь Сенцова: "Сейчас с приходом новой власти у России есть шанс отношения (с Украиной - ред.) перезагрузить. Президент Зеленский также делает шаги на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны.

О том, хочет ли Россия мира – сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю".

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория: 

  • 7 сентября состоялся большой обмен удерживаемыми лицами – Россия отпустила 35 украинцев и Украина выдала РФ 35 человек.
  • В Украину в рамках освобождения прибыли 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова. Крымского режиссера встречала дочь Алина. 
  • Сенцов провел в российской неволе в общей сложности более 5 лет.
  • Украинские власти предоставили освобожденным из России Олегу Сенцову и Александру Кольченко временное жилье, но планируют позаботиться и о постоянном жилье.

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Темы: Сенцов Росcия


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