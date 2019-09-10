Россия не хочет мира, я в это не верю – Сенцов

Источник: Пресс-конференция Олега Сенцова и Александра Кольченко

Освобожденый из российской тюрьмы украинец Олег Сенцов считает, что с Россией следует договариваться, но не верит, что она хочет мира.

Прямая речь Сенцова: "Сейчас с приходом новой власти у России есть шанс отношения (с Украиной - ред.) перезагрузить. Президент Зеленский также делает шаги на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны.

О том, хочет ли Россия мира – сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю".

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