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Рада у вівторок вирішила працювати понаднормово

Вівторок, 10 вересня 2019, 13:23

Верховна Рада вирішила 10 вересня працювати, доки не розгляне всі питання порядку денного, навіть після закінчення робочого дня.

Джерело: засідання Верховної Ради 10 вересня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відзначив, що у вівторок Рада ходила на довгу перерву, тому потрібно вирішити, чи будуть нардепи працювати довше, доки не розглянуть всі питання порядку денного.

За рішення працювати 10 вересня і після 18.00 проголосували 299 народних депутатів.

Наразі Рада розглянула 5 пунктів порядку денного. Попереду парламент має розглянути ще 9 законопроектів у першому читання.

Зокрема, Рада має у вівторок має розглянути законопроект № 1032 про реформу прокуратури та законопроект № 1084 про зміни у сфері використання ядерної енергії.

Раніше на засіданні ВР прийняла закон про імпічмент, у першому читанні підтримала законопроект, який скасовує  "правки Лозового". 

Відзначимо, що попередні засідання Верховна Рада 9 скликання також працювала понаднормово.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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