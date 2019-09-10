Рада у вівторок вирішила працювати понаднормово
Верховна Рада вирішила 10 вересня працювати, доки не розгляне всі питання порядку денного, навіть після закінчення робочого дня.
Джерело: засідання Верховної Ради 10 вересня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відзначив, що у вівторок Рада ходила на довгу перерву, тому потрібно вирішити, чи будуть нардепи працювати довше, доки не розглянуть всі питання порядку денного.
За рішення працювати 10 вересня і після 18.00 проголосували 299 народних депутатів.
Наразі Рада розглянула 5 пунктів порядку денного. Попереду парламент має розглянути ще 9 законопроектів у першому читання.
Зокрема, Рада має у вівторок має розглянути законопроект № 1032 про реформу прокуратури та законопроект № 1084 про зміни у сфері використання ядерної енергії.
Раніше на засіданні ВР прийняла закон про імпічмент, у першому читанні підтримала законопроект, який скасовує "правки Лозового".
Відзначимо, що попередні засідання Верховна Рада 9 скликання також працювала понаднормово.
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