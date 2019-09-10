Рада во вторник решила работать сверхурочно

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Вторник, 10 сентября 2019, 13:23

Верховная Рада решила 10 сентября работать, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня, даже после окончания рабочего дня.

Источник: заседание Верховной Рады 10 сентября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что во вторник Рада ходила на долгий перерыв, поэтому нужно решить, будут ли нардепы работать дольше, пока не рассмотрят все вопросы повестки дня.

За решение работать 10 сентября и после 18.00 проголосовали 299 народных депутатов.

Сейчас Рада рассмотрела 5 пунктов повестки дня. Впереди парламент должен рассмотреть еще 9 законопроектов в первом чтении.

В частности, Рада во вторник должна рассмотреть законопроект № 1032 о реформе прокуратуры и законопроект № 1084 об изменениях в сфере использования ядерной энергии.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий


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