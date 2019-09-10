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У Путіна не беруться говорити про терміни наступного обміну

Вівторок, 10 вересня 2019, 14:22

У Кремлі заявили, що процес обміну утримуваних осіб між Росією та Україною слід продовжити, але при цьому не назвали терміни нового етапу обміну.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Речник президента РФ Дмитро Пєсков: "Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати, тим більше і відповідно до Мінської домовленостями.

Поки говорити про терміни наступного обміну, напевно, було б передчасно, але розуміння, що на це потрібно виходити – є".

Деталі: прес-секретар Володимира Путіна нагадав, що першому раунду обміну "передувала величезна підготовча робота, дуже скрупульозна".

Чому це важливо: Попри прорив у переговорах із російською владою і обмін політв’язнів "35 на 35", у неволі в Росії залишаються десятки українців.

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Передісторія:

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких: 24 полонені моряки та політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген та Артур Панови, Едем Бекіров та Олексій Сизонович. Україна, у свою чергу, видала Росії 35 осіб.
  • Українська омбудсмен Людмила Денісов заявила, що ідентифіковано ще 113 ув'язнених українців, із яких 89 кримських татар.
  • У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців. 

Теми: Росіяполітв'язніполонені
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