У Путина не берутся говорить о сроках следующего обмена
В Кремле заявили, что процесс обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной должен быть продолжен, но при этом не назвали сроки нового этапа обмена.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с Минскими договоренностями.
Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что на это нужно выходить – имеется".
Детали: пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что первому раунду обмена "предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная".
Почему это важно: Несмотря на прорыв в переговорах с российскими властями и обмен политзаключенных "35 на 35", в неволе в России остаются десятки украинцев.
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Предыстория:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых: 24 пленных моряка и политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений и Артур Пановы, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович. В свою очередь, Украина также выдала России 35 человек.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисов заявила, что идентифицированы еще 113 заключенных украинцев, из которых 89 крымских татар.
- В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.