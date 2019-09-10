У Путина не берутся говорить о сроках следующего обмена

В Кремле заявили, что процесс обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной должен быть продолжен, но при этом не назвали сроки нового этапа обмена.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с Минскими договоренностями.

Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что на это нужно выходить – имеется".

Детали: пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что первому раунду обмена "предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная".

Почему это важно: Несмотря на прорыв в переговорах с российскими властями и обмен политзаключенных "35 на 35", в неволе в России остаются десятки украинцев.

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