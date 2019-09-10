В новой Раде поймали первого кнопкодава

Источник: Чесно

Общественное движение "Чесно" зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.

Детали: На утреннем заседании 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте статью 84 Конституции нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии активистам Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

Прямая речь: "(Отношусь к кнопкодавству) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…".

В то же время Ефимов на вопрос движения "Чесно", почему Ковалев кнопкодавил за него, начал отшучиваться:

Прямая речь: "Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".

Дополнительно: Александра Ковалева в ВРУ 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

По данным "Чесно", Ковалев "засевал" Зайцево, воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Например, кандидат обеспечил пятиэтажку насосной станцией водоснабжения, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и так же угощал их. Во время кампании кандидат жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса.

Ковалев в 2014 году занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве.

Напомним: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается забирать у народных депутатов мандаты за прогулы и кнопкодавство.

Парламент направил этот проект закона в Конституционный суд.