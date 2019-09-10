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Для Чорнобильської зони збираються створити позитивний імідж

Вівторок, 10 вересня 2019, 17:59

Джерело: Держагентство з управління зоною відчуження

Творець торгової марки для України агенція "Банда" розробить рекламний бренд і для Чорнобильської зони відчуження.

Дослівно: "Об’єднавши наші зусилля, ми зможемо... показати зону відчуження не тільки як туристичну локацію, а й як унікальний науковий майданчик під відкритим небом". 

Деталі: За словами директора "Банди" Дмитра Адабіра, агентство, продовжуючи історію з "Ukraine NOW", хоче ще більше інформувати про сучасне життя України, зосередити увагу не на історії зони, а на тому, що відбувається в ній прямо зараз. 

Пряма мова: "Якщо говорити про неї (зону - ред.) в розрізі "Ukraine NOW", Чорнобиль вже став потужною туристичною локацією, яку впродовж останніх років відвідали сотні тисяч українських та іноземних туристів. Так, серіал HBO привернув увагу до Чорнобиля. Там розташований унікальний науковий майданчик, де проводяться дослідження із застосуванням найсучаснішого обладнання з радіологічної безпеки, археологічні розкопки та навіть тестування роботів. Цими напрацюваннями вже користуються вчені з усього світу. І нам дуже хочеться, щоб про це дізналися".

Зокрема, креативна агенція "Банда" розробить бренд-стратегію для Чорнобильської зони, створить візуальну стилістику та креативну платформу кампанії з популяризації туристичного, наукового та соціально-економічного потенціалу територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 
Фото з сайту ДАЗВ

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що в зоні буде створений "зелений коридор" для туристів та прибрані передумови для корупції. 10 липня він підписав указ, який стане початком перетворення Чорнобиля на одну з точок зростання нової України. 

Нагадаємо: 

  • Раніше агентство "Банда" створило бренди для України і вітчизняного Євробачення.  
  • Цього року уже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за 8 місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб.

Українська правда

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Теми: УкраїнатуризмЧорнобиль
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