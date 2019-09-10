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Для Чернобыльской зоны собираються создать позитивный имидж

Вторник, 10 сентября 2019, 17:59

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения

Создатель торговой марки для Украины агентство "Банда" разработает рекламный бренд и для Чернобыльской зоны отчуждения.

Дословно: "Объединив наши усилия, мы сможем... показать зону отчуждения не только как туристическую локацию, но и как уникальную научную площадку под открытым небом".

Детали: По словам директора "Банды" Дмитрия Адабира, агентство, продолжая историю с "Ukraine NOW", хочет еще больше информировать о современной жизни Украины, сосредоточить внимание не на истории зоны, а на том, что происходит в ней прямо сейчас.

Прямая речь: "Если говорить о ней (зоне - ред.) в разрезе" Ukraine NOW", Чернобыль уже стал мощной туристической локацией, которую на протяжении последних лет посетили сотни тысяч украинских и иностранных туристов. Так, сериал HBO привлек внимание к Чернобылю. Там расположена уникальная научная площадка, где проводятся исследования с применением современного оборудования с радиологической безопасности, археологические раскопки и даже тестирование роботов. Этими наработками уже пользуются ученые со всего мира. И нам очень хочется, чтобы об этом узнали".

В частности, креативное агентство "Банда" разработает бренд-стратегию для Чернобыльской зоны, создаст визуальную стилистику и креативную платформу кампании по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

 
фото с сайта ГАЗО

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что в зоне будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции. 10 июля он подписал указ, который станет началом превращения Чернобыля в одну из точек роста новой Украины.

Напомним:

  • Ранее агентство "Банда" создало бренды для Украины и отечественного Евровидения.
  • В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 турист за 8 месяцев. Только за август 2019 года зону посетило 14 416 человек.

Украинская правда

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Темы: УкраинатуризмЧернобыль
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