Війна на Донбасі: 7 ворожих обстрілів

Джерело: повідомлення ООС о 19 вечора

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Деталі: 4 обстріли з боку бойовиків штаб зафіксував неподалік Богданівки, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного.

Околиці Катеринівки, Кримського, Новозванівки окупанти обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Раніше, 9 вересня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Під обстрілами один український військовий дістав поранення.