Война на Донбассе: 7 вражеских обстрелов

Источник: сообщение ООС в 19 вечера

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Детали: 4 обстрела со стороны боевиков штаб зафиксировал неподалеку Богдановки, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного.

Окрестности Катериновки, Крымского, Новозвановки оккупанты обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее, 9 сентября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами один украинский военный получил ранение.