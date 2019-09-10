Война на Донбассе: 7 вражеских обстрелов

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Вторник, 10 сентября 2019, 20:24

Источник: сообщение ООС в 19 вечера

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Детали: 4 обстрела со стороны боевиков штаб зафиксировал неподалеку Богдановки, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного.

Окрестности Катериновки, Крымского, Новозвановки оккупанты обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее, 9 сентября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами один украинский военный получил ранение.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе война


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