Коломойский пришел на Банковую к Зеленскому
Вторник, 10 сентября 2019, 21:06
Источник: Офис президента в Facebook
Олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой.
Дословно Офис Зеленского: "В Офисе президента обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере".
Детали: На вопрос "Украинской правды", просил ли Зеленский на встрече вкладывать деньги в восстановление Донбасса, Коломойский ответил: нет, президент об этом его не просил.
Напомним:
- 20 июня Зеленский во время выступления на Бизнес форуме сообщил, что встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
- Про Коломойского Зеленский сказал, что олигарх "будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".
- 21 июня Коломойский в ответ на заявление Зеленского отметил, что "на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеются в виду ограничения Высокого суда Лондона на расходы) может покрасить ларек".
- Коломойского называют "политическим спонсором" Зеленского. Во время избирательной кампании в команде Зеленского в качестве кандидата в президенты работали охрана и юрист олигарха.
- Совладелец канала "1+1" Коломойский охарактеризовал свои отношения с Зеленским как "очень хорошие". По его словам, они стали таковыми в результате последних 7 лет общения на фоне производства контента студии "Квартал 95" на телеканале олигарха.
Украинская правда