Коломойский пришел на Банковую к Зеленскому

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Вторник, 10 сентября 2019, 21:06

Источник: Офис президента в Facebook

Олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой.

Дословно Офис Зеленского: "В Офисе президента обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере".

 

Напомним:

  • 20 июня Зеленский во время выступления на Бизнес форуме сообщил, что встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
  • Про Коломойского Зеленский сказал, что олигарх "будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".
  • 21 июня Коломойский в ответ на заявление Зеленского отметил, что "на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеются в виду ограничения Высокого суда Лондона на расходы) может покрасить ларек".

Украинская правда

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Темы: Коломойский Зеленский Офис президента


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