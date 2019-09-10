Коломойский пришел на Банковую к Зеленскому

Источник: Офис президента в Facebook

Олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой.

Дословно Офис Зеленского: "В Офисе президента обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере".

Напомним: