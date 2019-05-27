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Коломойський про Зеленського: Цинічний, зубастий, пальця в рот не клади

Понеділок, 27 травня 2019, 14:08

Ігор Коломойський вважає Володимира Зеленського веселою людиною і хвацьким бізнесменом.

В інтерв'ю "Українській правді" олігарх розповів, що познайомили його з актором, який тепер став президентом України, у 2008-му чи в 2009 році.

"Я вважаю, що у нас дуже хороші відносини. Але вони утворилися протягом якогось тривалого терміну, останніх 7 років спілкування на тлі виробництва їхнього (студії "Квартал 95" – ред.) контенту, який транслювався у нас", – зазначив співвласник каналу "1+1".

"Нещодавно його дружина давала інтерв'ю, сказала, що були і сутички в цьому плані. Сварилися, так. Щось показали, що щось не показали, якась ще була історія. Я не пам'ятаю подробиці", – додав Коломойський.

"Він дуже зубастий. Дуже зубастий", – сказав олігарх.

Спершу Коломойський не зміг згадати, як познайомився зі Зеленським: "Познайомилися ми десь раніше... причому він не виступав, не був артистом, він був гостем. Хіхоньки-хахоньки, анекдоти".

"Він дуже живий, веселий, із хорошою реакцією. Із ним треба бути на одній хвилі, можна відстати. Ми теж вміємо пожартувати, але він на голову вищий, він професіонал", – зазначив олігарх.

На думку Коломойського, Зеленський орієнтується в юридичних та економічних питаннях. "Я тільки можу судити за нашим контрактом із ним", – уточнив він.

На запитання, чи цинічний Зеленський як бізнесмен, Коломойський відповів: "Дуже. З ним палець у рот не треба класти. Жодних сентиментів. Якщо мусить, то мусить. Жодних розмов, поблажок".

"Він сучасний, він саме покоління 70-х, ближче до 80-х. Ось у мене сестра така, жорстка. Він дуже крутий", – додав олігарх.

У ході розмови Коломойський згадав, що його із Зеленським познайомив Тимур Міндіч, із яким зустрічалася його донька і який тепер є співвласником "95 кварталу".

"Мене познайомив із Зеленським Міндіч колись ще, дуже давно. Я ось згадую: по-моєму, це був 2008 чи 2009 рік. Ще якийсь стосунок до знайомства мав Юра Борисов. Він із Фірташем працював, був директором "Укргазвидобування" за часів Януковича".

Олігарх сказав, що Міндіч – його партнер у деяких проектах, але не представник у студії "Квартал 95".

На запитання, чи подякував йому Зеленський після виборів, Коломойський відповів заперечно.

"Був вдячний, що була хороша співпраця з телеканалом. Сказав: "Вибачте, що я у Вас забрав Богдана, але він був локомотивом нашої кампанії". Це зі слів Зеленського. Це було 21 чи 22 квітня, коли був фантастичний результат", – сказав олігарх

"Із Богданом я спілкувався весь час. По-перше, у нас із ним є незавершені питання, які теж вимагають часу", – зазначив він.

Думку, що Зеленський відсторонюється від Коломойського, олігарх прокоментував так: "Тому що громадська думка, журналісти і все інше. Я думаю, що це не на користь. Нема питань. Ми готові до такого повороту подій. Але без образ, я не ображаюся".

Нагадаємо:

  • Перемога Володимира Зеленського на виборах фактично дозволила Ігорю Коломойському повернутися в Україну.
  • Крім того, в олігарха з'явився шанс повернути собі "Приватбанк", хоча раніше він говорив, що розраховує лише на компенсацію за нього.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКоломойськийБогданвибори
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