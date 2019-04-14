Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розповів, чому на нього працюють люди Коломойського

Неділя, 14 квітня 2019, 05:33

Кандидат в президенти Володимир Зеленський стверджує, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського тому, що у них контракт.

Відповідне відео опубліковано в каналі YouTube "Новини України", пише Liga.net.

Згодом відео на YouTube стало недоступним для перегляду. 

"Ви сприймаєте заяву Порошенка про те, що ви маріонетка Коломойського як образу. Але ось стільки моментів: автомобіль, охоронець, адвокат ...", - сказав журналіст.

"Хлопці, ось дивіться: у нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського, - ред.) - одна з трьох компаній, ну він один з там компаньйонів , я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все добре ", - відповів Зеленський.

Читайте також:

Адвокат Андрій Богдан: Коломойський не відмовився від Корбана

Нагадаємо:

  • Раніше ЗМІ вже повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
  • Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал.
  • Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв заявляє, що автомобіль, на якому кандидат у президенти Володимир Зеленський приїхав на аналізи, належало олігарху Ігорю Коломойському, а нині належить людині з медіа-бізнесу групи "Приват".
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: