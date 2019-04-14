Зеленський розповів, чому на нього працюють люди Коломойського
Кандидат в президенти Володимир Зеленський стверджує, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського тому, що у них контракт.
Відповідне відео опубліковано в каналі YouTube "Новини України", пише Liga.net.
Згодом відео на YouTube стало недоступним для перегляду.
"Ви сприймаєте заяву Порошенка про те, що ви маріонетка Коломойського як образу. Але ось стільки моментів: автомобіль, охоронець, адвокат ...", - сказав журналіст.
"Хлопці, ось дивіться: у нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського, - ред.) - одна з трьох компаній, ну він один з там компаньйонів , я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все добре ", - відповів Зеленський.
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Нагадаємо:
- Раніше ЗМІ вже повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
- Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал.
- Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв заявляє, що автомобіль, на якому кандидат у президенти Володимир Зеленський приїхав на аналізи, належало олігарху Ігорю Коломойському, а нині належить людині з медіа-бізнесу групи "Приват".
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
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