Зеленський розповів, чому на нього працюють люди Коломойського

Кандидат в президенти Володимир Зеленський стверджує, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського тому, що у них контракт.

Відповідне відео опубліковано в каналі YouTube "Новини України", пише Liga.net.

Згодом відео на YouTube стало недоступним для перегляду.

"Ви сприймаєте заяву Порошенка про те, що ви маріонетка Коломойського як образу. Але ось стільки моментів: автомобіль, охоронець, адвокат ...", - сказав журналіст.

"Хлопці, ось дивіться: у нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського, - ред.) - одна з трьох компаній, ну він один з там компаньйонів , я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все добре ", - відповів Зеленський.

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