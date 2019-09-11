Зеленський представив Пристайка з жартом: Ви не переїжджаєте

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Середа, 11 вересня 2019, 10:03

Президент Володимир Зеленський представив дипломатам нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Пряма мова президента: "Ви знаєте Вадима Володимировича багато років. Я з ним працюю десь чотири місяці. Я дуже задоволений нашою роботою.

Іноді є складні рішення, складні розмови, були дуже складні дзвінки, упродовж яких… Були дзвінки з дуже складними людьми – нам потрібно було вирішувати в одну секунду. Я бачив, як це робив Вадим, – він мені дуже допомагав".

Деталі: Починаючи представлення, президент спробував звернутися до дипломатів їхньою мовою: "Вадиме Володимировичу, якщо щось не так, Ви мене виправте – потім, не при всіх людях".

Зеленський пожартував: "Трішечки заздрю. У вас найкраще місце і найкраща будівля. Не бійтеся, ви не переїжджаєте – ми не хочемо захопити цю будівлю. Диктаторства в Україні немає".

Президент висловив сподівання, що з Пристайком дипломатія вийде на новий рівень.

У свою чергу, Пристайко пожартував, що в нього є "коротка промова хвилин на 45" – але він не буде її виголошувати, бо президент задав нову планку тривалості промов:

"Володимире Олександровичу, перед вами лише частина нашого дипломатичного війська – ті, хто перебуває в тилу. Всі інші на передовій. Нас приблизно у два рази більше на передовій. Наше військо навчене, дисципліноване, досвідчене, освідчене і готове до застосування 24 години на добу, 7 днів, 365 днів. Будь ласка, розраховуйте на нас".

Передісторія:

  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання призначила міністром закордонних справ України Вадима Пристайка, запропонованого Володимиром Зеленським.
  • Вадим Пристайко – кар’єрний дипломат. Міжнародними справами опікується з 1994 року. Починав з тематики міжнародної торгівлі; з 1997 року працює у структурі МЗС, також працював у зовнішньополітичному блоці Адміністрації президента.

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Теми: Пристайко МЗС Зеленський


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