Зеленский представил Пристайко с шуткой: Вы не переезжаете

Президент Владимир Зеленский представил дипломатам нового министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Прямая речь президента: "Вы знаете Вадима Владимировича. Я с ним работаю где-то четыре месяца. Я очень доволен нашей работой.

Иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки, в течение которых... Были звонки со сложными людьми – надо было принимать решения в одну секунду. Вадим Владимирович это делал".

Зеленский пошутил: "Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете – мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет".

Детали: Президент выразил надежду, что с Пристайко дипломатия выйдет на новый уровень.

В свою очередь, Пристайко пошутил, что у него есть "короткая речь минут на 45" – но он не будет ее произносить, потому что президент задал новую планку продолжительности речей.

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