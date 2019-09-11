Зеленский лишил Герасимова и Арьева дипломатических рангов

Президент Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

Источник: указ президента №680

Дословно: "Отменить как таковые, что выданны безосновательно: указ урезидента от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову".

Детали: Также Зеленский отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 19 мая № 298 "О присвоении дипломатического ранга".

Дополняется...