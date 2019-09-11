Зеленский лишил Герасимова и Арьева дипломатических рангов

4353 просмотра
Среда, 11 сентября 2019, 10:36

Президент Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

Источник: указ президента №680

Дословно: "Отменить как таковые, что выданны безосновательно: указ урезидента от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову".

Детали: Также Зеленский отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 19 мая № 298 "О присвоении дипломатического ранга".

Дополняется...

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Арьев Порошенко указы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский представил Пристайко с шуткой: Вы не переезжаете 11 сентября 2019, 10:03
Зеленский для принятия важных решений проводит брейнштормы 11 сентября 2019, 09:58
Президентские брейнштормы и другие секреты Офиса Зеленского 11 сентября 2019, 08:00
Все новости
Главные новости
Рябошапка отдал кресло Матиоса Чумаку
Суд запретил Газпрому транспортировать больше газа по газопроводу Опал
Президент Чехии принял делегацию русинов, говорили о "большей автономии" украинского Закарпатья
Коломойский пришел на Банковую к Зеленскому
Все новости
Фото

Украинские полярники нашли в Антарктиде "потерянную" ледниковую пещеру

исследование

5 научных исследований, которые следует знать родителям

деньги

Как попросить прибавку к зарплате

Поиск по сайту
Архив
Весь архів