Зеленский лишил Герасимова и Арьева дипломатических рангов
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Среда, 11 сентября 2019, 10:36
Президент Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.
Источник: указ президента №680
Дословно: "Отменить как таковые, что выданны безосновательно: указ урезидента от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову".
Детали: Также Зеленский отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 19 мая № 298 "О присвоении дипломатического ранга".
Дополняется...
Украинская правда
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