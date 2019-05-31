Холодницький забрав десятки справ у прокурора, який приніс підозри оточенню Логвинського

5711 переглядів
П'ятниця, 31 травня 2019, 15:52

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив від десятків справ прокурора Сергія Козачину, який займався справою "Золотого мандарину", ймовірно, пов’язаною з нардепом Георгієм Логвинським.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Прокурора вивели безпосередньо зі "справи Логвинського" та ще кількох резонансних проваджень, зокрема, про можливе неправдиве декларування депутатами-"радикалами" Олегом Ляшком, Ігорем Мосійчуком, обранецем від "Опозиційного блоку" Денисом Омельяновичим, зловживання владою депутатом з "Відродження" Антоном Яценком та інших.

Загалом Козачину позбавили статусу старшого групи прокурорів у кількох десятках кримінальних проваджень.

Офіційні причини відсторонення нібито пов’язані з неналежним здійсненням нагляду і занадто довгим розслідуванням.

Однак, за словами співрозмовника, рішення Холодницького пов’язане з оголошенням Козачиною підозр "трьом особам з орбіти Логвинського" і скерування їхніх справ до суду. При цьому очільника САП про це не повідомили.

Постанови про відсторонення прокурора були нібито підписані 25-26 квітня.

Підозри фігурантам справи "Золотого мандарину" оголосили у квітні. Йдеться про керівників кількох підприємств, через які, за версію слідства, були привласнені 54 мільйони гривень.

У перспективі можливим було оголошення підозри також самому депутату Логвинському.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Читайте також інтерв'ю Холодницького: Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце

Нагадаємо:

  • У березні 2018 року з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.
  • На записах, серед іншого була зафіксована зустріч Холодницького з депутатом від "Народного Фронту" Георгієм Логвинським, ймовірним фігурантом корупційних справ. Керівник САП нібито сказав, що "повністю контролює ситуацію і що повідомить Логвинського про подальші дії".
  • Також Холодницький тоді нібито сказав із Козачині, що не хоче сваритись з Логвинським, та намагався переконати підлеглого у безперспективності справ проти депутата.
  • Національне антикорупційне бюро розслідує справу про можливе зловживання владою посадовцями Міністерства юстиції та розтрату 54 мільйонів гривень. Кошти виводились через компанію "Золотий мандарин ойл", яку пов’язують з Логвинським.
  • У Мін'юсті стверджують, що виплатили гроші за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.
  • Сам Логвинський називав справи проти себе замовленням.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Холодницький Антикорупційна прокуратура корупція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ і САП, дав 3 місяці 31 травня 2019, 12:54
САП відкрила справу на Порошенка 22 травня 2019, 16:05
Холодницький про можливе звільнення: Є законні процедури 25 квітня 2019, 06:30
Усі новини
Головні новини
Одеську колонію законсервували після бунту
Зеленський звільнив генерала армії Цигикала
США прислали в Україну заміну Йованович
Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список
Усі новини
дослідження

У дітей та підлітків росте відчуття тривожності

мандри

Тустань: унікальна середньовічна фортеця в Карпатах, про яку ви навіть не чули

Досвід

Історія жінки, яка переборола насилля в сім'ї