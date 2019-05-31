Холодницький забрав десятки справ у прокурора, який приніс підозри оточенню Логвинського

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив від десятків справ прокурора Сергія Козачину, який займався справою "Золотого мандарину", ймовірно, пов’язаною з нардепом Георгієм Логвинським.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Прокурора вивели безпосередньо зі "справи Логвинського" та ще кількох резонансних проваджень, зокрема, про можливе неправдиве декларування депутатами-"радикалами" Олегом Ляшком, Ігорем Мосійчуком, обранецем від "Опозиційного блоку" Денисом Омельяновичим, зловживання владою депутатом з "Відродження" Антоном Яценком та інших.

Загалом Козачину позбавили статусу старшого групи прокурорів у кількох десятках кримінальних проваджень.

Офіційні причини відсторонення нібито пов’язані з неналежним здійсненням нагляду і занадто довгим розслідуванням.

Однак, за словами співрозмовника, рішення Холодницького пов’язане з оголошенням Козачиною підозр "трьом особам з орбіти Логвинського" і скерування їхніх справ до суду. При цьому очільника САП про це не повідомили.

Постанови про відсторонення прокурора були нібито підписані 25-26 квітня.

Підозри фігурантам справи "Золотого мандарину" оголосили у квітні. Йдеться про керівників кількох підприємств, через які, за версію слідства, були привласнені 54 мільйони гривень.

У перспективі можливим було оголошення підозри також самому депутату Логвинському.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

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