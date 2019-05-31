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Холодницький забрав десятки справ у прокурора, який приніс підозри оточенню Логвинського

П'ятниця, 31 травня 2019, 15:52

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив від десятків справ прокурора Сергія Козачину, який займався справою "Золотого мандарину", ймовірно, пов’язаною з нардепом Георгієм Логвинським.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Прокурора вивели безпосередньо зі "справи Логвинського" та ще кількох резонансних проваджень, зокрема, про можливе неправдиве декларування депутатами-"радикалами" Олегом Ляшком, Ігорем Мосійчуком, обранецем від "Опозиційного блоку" Денисом Омельяновичим, зловживання владою депутатом з "Відродження" Антоном Яценком та інших.

Загалом Козачину позбавили статусу старшого групи прокурорів у кількох десятках кримінальних проваджень.

Офіційні причини відсторонення нібито пов’язані з неналежним здійсненням нагляду і занадто довгим розслідуванням.

Однак, за словами співрозмовника, рішення Холодницького пов’язане з оголошенням Козачиною підозр "трьом особам з орбіти Логвинського" і скерування їхніх справ до суду. При цьому очільника САП про це не повідомили.

Постанови про відсторонення прокурора були нібито підписані 25-26 квітня.

Підозри фігурантам справи "Золотого мандарину" оголосили у квітні. Йдеться про керівників кількох підприємств, через які, за версію слідства, були привласнені 54 мільйони гривень.

У перспективі можливим було оголошення підозри також самому депутату Логвинському.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Читайте також інтерв'ю Холодницького: Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце

Нагадаємо:

  • У березні 2018 року з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.
  • На записах, серед іншого була зафіксована зустріч Холодницького з депутатом від "Народного Фронту" Георгієм Логвинським, ймовірним фігурантом корупційних справ. Керівник САП нібито сказав, що "повністю контролює ситуацію і що повідомить Логвинського про подальші дії".
  • Також Холодницький тоді нібито сказав із Козачині, що не хоче сваритись з Логвинським, та намагався переконати підлеглого у безперспективності справ проти депутата.
  • Національне антикорупційне бюро розслідує справу про можливе зловживання владою посадовцями Міністерства юстиції та розтрату 54 мільйонів гривень. Кошти виводились через компанію "Золотий мандарин ойл", яку пов’язують з Логвинським.
  • У Мін'юсті стверджують, що виплатили гроші за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.
  • Сам Логвинський називав справи проти себе замовленням.

Соня Лукашова, УП

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Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратуракорупція
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